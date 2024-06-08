張學友確診呼吸道合胞病毒 取消3場台北巡唱

【明報專訊】張學友上月31日起在台北小巨蛋舉行9場《60+世界巡迴演唱會》，原定昨晚第4場演出，但學友因身體不適宣布取消。其後他透露確診RSV（呼吸道合胞病毒），喉嚨痛無法正常發聲，還有流鼻水及鼻塞等症狀，無奈取消昨晚、今晚及明晚的3場演出，他深表歉意。學友所屬環球音樂主辦單位對造成觀眾不便感抱歉，會有退票及相關補償方案。

流鼻水喉嚨痛無法正常發聲

張學友昨日透過環球音樂在官方社交平台交代情况，「台灣的歌迷朋友，大家好！我是學友。非常抱歉，上星期表演回港後開始不適，見過醫生，確認感染RSV，一般來說是小孩子會感染的病毒，大概因為我60+了吧，都說年紀慢慢大就會慢慢變回小孩，所以我感染了。我現在人在台灣，總希望可以有奇蹟出現，一覺醒來就可以如常前往場館綵排，晚上照常表演，只是……奇蹟並沒有出現。喉嚨依然痛，也無法正常發聲，除此之外，就是流鼻水、鼻塞等，一般感冒症狀，大家不必替我的健康擔心。今（昨）晚確定是無法演出了，讓買了票入場的觀眾失望，為主辦單位帶來的麻煩，深表歉意，也在此跟大家說一聲『對不起』！希望能盡快恢復狀態，重返舞台為大家表演。謹祝大家身體健康！」環球音樂亦發出公告表示學友今晚及明晚的演出要取消，「《張學友60＋巡迴演唱會 台北站》6月7、8、9日場次停辦公告。因張學友經醫師診斷為呼吸道感染，醫生囑須進行必要的休養，針對6月7、8、9日場次已購票的歌迷朋友們所造成不便，為此我們深感抱歉」，並表示有退票及相關補償方案。

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