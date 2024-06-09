《三叔公園》talk show開鑼 余迪偉被刀鋸兼扮女人 灘叔狂爆粗

【明報專訊】余迪偉、鄒凱光（灘叔）及姚家豪（阿Bu）將網上節目《三叔公園》搬上舞台，前晚在麥花臣場館為一連5場talk show《壞-ology》舉行首場，陳志雲、陳俞希、伍富橋夫婦、楊詩敏及李尚正等捧場。開騷時有魔術表演，阿Bu做劊子手，與扮演其副手的灘叔上演「刀鋸壞人」，余迪偉稱是三人中最壞一個，因此自薦被鋸；之後余迪偉扮女人大談私生活及大尺度敏感話題，憶述多年前帶一夜情男友回家的情况，此時一名赤裸上身的健碩男出場，飾演他當時的男友，在台上被他任摸。灘叔談香港情亦激動得爆粗，阿Bu則出動老婆利君牙曬恩愛，亦趁機唱情歌，為疫情無擺酒一事補數冧老婆。尾聲3人獻唱歌曲《冇㗎喇 冇㗎喇》，不只灘叔眼濕濕，余迪偉也忍不住邊唱邊淚流滿面。

阿Bu公器私用 唱情歌冧老婆

騷後他們受訪，余迪偉表示今次只扮了兩次女人，覺得小兒科，笑指健碩型男是節目攝影師，大家合作多年，故可以任抽水。問到敏感話題可有刪減？他透露被導演指太露骨，為顧及小朋友觀眾，刪減了八成內容，否則要18禁或21禁。灘叔說︰「我可以做證，應該是刪走了九成內容，否則就像上生物課。」談到台上粗口橫飛，灘叔說︰「今時今日做廣東話騷，不講粗口就沒機會講了，將來沒人聽得明。我平時好斯文，大家都知，要特地去練粗口。」阿Bu公開太太睡姿，他笑言︰「我欠了她很多，不知道完成這次演出後能否活下來，但暫時沒問題。（台上唱情歌給太太補償？）當然是公器私用，否則開騷來做什麼！」余迪偉表示上台前已眼濕濕，看到觀眾那麼支持，值得用眼淚來報答。灘叔說流的是開心淚水，覺得香港也需要快樂的眼淚。

記者：林祖傑