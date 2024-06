next

【明報專訊】憑泰國BL劇集《深藍之吻》及《Cherry Magic》(泰版《如果30歲還是處男,似乎就能成為魔法師》)爆紅的男主角Tay Tawan(林陽)和New Thitipoom(鄭明心),相隔一年再度來港舉行《TayNew In The House Fan Meeting In HK 2024》粉絲見面會,前晚在九龍灣國際展貿中心跟港迷玩遊戲、唱情歌、派福利,令粉絲盡興而歸。

TayNew在活動開始時,先以廣東話跟粉絲打招呼,New表示來港吃過葡撻,主持透露Tay早前身體不適,幸好現已退燒,雖有少許咳嗽,但已大致康復,請粉絲不用擔心。到了玩遊戲時間,他倆除了互相餵食外,最搞笑的是二人只准用口把對方身上的告示貼撕走,由於動作過分親暱,令粉絲瘋狂尖叫。其後二人分別獻唱情歌,到了尾聲更走落舞台,跟粉絲近距離接觸,為活動掀起高潮;最後來個全場大合照,並承諾日後再來港,報答港迷的支持。