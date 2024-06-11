solo跳《晚安大小姐》嗌尷尬 姜濤「求婚」宣言冧爆姜糖

【明報專訊】一連4日的《Hi MIRO！見面祭》昨日來到尾聲，壓軸在九展登場的MIRROR成員包括陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）與邱士縉（Stanley）。前日3場分別是正副隊長楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）和姜濤。姜濤戴眼鏡穿「踢死兔」帥氣亮相，大跳熱爆全城的韓國洗腦歌《晚安大小姐》舞，又對全場姜糖（粉絲暱稱）說心底話，「開支票」說將來結婚會告訴大家。

姜濤早前跟隊友李駿傑（Jeremy）、Frankie與COLLAR幾名成員拍片跳《晚安大小姐》舞，前晚他在見面會再跳此曲冧粉絲，笑言原來一個人跳好尷尬。姜濤提到今次是在九展StarHall的最後演出，回憶MIRROR首個演唱會在這裏舉行，當時覺得舞台好大，幾年後再踏足，感覺舞台細了，因為MIRROR跟他不再局限在此表演，大家努力向更大舞台發展，但他永遠不會忘記這個第一次激情的舞台。

向全場講我愛你 除眼鏡送粉絲

對於一身「踢死兔」斯文打扮，姜濤笑言造型似結婚，司儀強尼叫他跟全場2000多姜糖結婚，姜濤說：「老公對唔住喇，今（前）晚老婆借嚟用一用。」在互動環節，獲抽中上台的姜糖，有要求被姜濤「彈」額頭，他又將自己戴的眼鏡送給一名15歲粉絲，不忘提醒對方努力讀書，不要掛住睇他。

姜濤向全場姜糖講「我愛你」外，還有人獲得他擁抱和合照，引得全場尖叫。有人要求姜濤即場示範求婚，他說未想過，但仍應要求說：「大家經歷咁多年，嫁畀我得唔得？唔得都要得。」他還承諾：「將來求婚錄畀你哋睇。」強尼提醒姜濤這張支票開到好大，姜濤說：「有排，都未有，但咁大件事一定會同大家講，最近Tyson Yoshi都係咁。」

有好福分入行 自知幾斤幾両

之後姜濤盡訴心底話，強調即興沒有稿，「這幾日看偶像羅志祥的粉絲見面會短片，當時想點解世界上會有咁多人鍾意一個人，好想知道感覺如何，今（前）晚這場合令我感受到愛，自己好幸福，有好好福分入行，在娛樂圈並非努力或好勁就可以，是天時地利人和，也知道自己幾斤幾両」。

姜濤回憶未入行前做過好多兼職，曾在街上不知道方向，最後一步步行上舞台。他一再多謝姜糖支持，稱若干年後自己退隱，跟粉絲仍擁有這共同回憶，並獻唱王力宏的《依然愛你》與《好得太過分》等送給姜糖。

楊樂文哽咽感謝粉絲無私的愛

楊樂文（Lokman）前日見面亦盡現感性一面，眼濕濕跟粉絲說：「多謝大家，我又成長，你哋又成長，多謝你哋一路以嚟嘅支持，多謝你哋無私嘅愛，你哋嘅愛真係好無私，好多謝你哋。」

陳瑞輝（Frankie）昨日在見面會除唱歌大曬舞技外，還向粉絲派心，跟她們擊掌和送禮，被抽中上台的粉絲獲他整理秀髮，令其他粉絲羨慕不已。

娛樂組

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