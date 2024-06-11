【開箱】《完全人生》欠原著神髓 法庭戲精彩瑜不掩瑕

【明報專訊】《小謊言》金牌電視監製大衛基利（David E. Kelley）精於律政題材，監製影視串流平台Netflix上月2日上架的6集迷你劇《完全人生》（A Man in Full），集合《邁阿密的一夜》 雷珍娜京（Regina King）和《白宮群英》湯瑪士施南美（Thomas Schlamme）執導，又有《新聞室風雲》謝夫丹尼斯（Jeff Daniels）、《不忠誘罪》戴安蓮（Diane Lane）、《黑錢勝地》男星湯巴富利（Tom Pelphrey），以及《神探俏嬌娃》劉玉玲主演，加上改編著名作家沃爾夫（Tom Wolfe）的同名小說，備受期待。雖然連續兩周打入Netflix英語節目收視三甲，卻無以為繼；在爛番茄網站專業評論更只有不及格的47%，此劇真的一無是處？

沃爾夫小說改編

《完全人生》講述亞特蘭大地產大亨Charlie Croker瀕臨破產，遭銀行追討10億美元欠債，其前妻Martha竭力維持原有生活，跟Charlie敵對的銀行高層Raymond乘虛而入；另一方面，市長Wes爭取連任，以聯絡銀行免債為餌，誘Charlie游說名媛Joyce供出多年前被性侵真相，以打擊政敵。Charlie秘書Jill的丈夫Conrad，因一宗泊車爭拗涉嫌襲警被捕，Charlie公司律師Roger承諾協助Conrad。

此劇改編自沃爾夫的同名小說，不少評論指《完全人生》已有名著在手，怎可能拍得爛。或許先了解誰是沃爾夫，這名被譽為「新新聞」先驅的作家，記者出身，上世紀六七十年代以主觀敘事角度寫新聞，跟傳統講求客觀的手法迥異；沃爾夫其後轉寫小說，處男作《The Bonfire of the Vanities》後來搬上大銀幕，拍成《夜都迷情》，由《職業特工隊》白賴仁狄龐馬（Brian De Palma）執導，湯漢斯（Tom Hanks）伙拍布斯韋利士（Bruce Willis）主演，故事講述一名華爾街金融才俊駕車接載情婦誤闖貧民區，並懷疑撞傷一名非裔少年，本欲報警，為免兩人的不倫戀情曝光，結果肇事逃逸，怎料駕駛的名車已被記下車牌；在尋求連任的地區檢察官及對新聞飢渴的小報記者環伺下，為金融才俊的生活帶來翻天覆地的轉變。

《完全人生》的故事情節跟《夜都迷情》不同，沃爾夫關心的主題、人設與架構，兩書大同小異，特別是富人在權力、欲望、財富之外，良知剩下多少？《完》劇開始是Charlie的60歲生日壽宴，盡見奢華，就算知道出現財務危機，依然以私人飛機款客，醉心不設實際的生意；他自以為是，毫不討喜，譬如明明想說服客人投資，又明知對方愛護動物，卻安排打獵，又要他們直擊馬匹交配；連觀衆也覺尷尬，Charlie反而向客人曉以大義，稱起碼世人記得他，暗諷對方畏首畏尾，平庸終老。然而Charlie也不完全是壞人，他真的關心Jill和Conrad，並且臨危勒馬，本來已經答應市長Wes的請求，要供出Joyce曾被性侵（其實未能證實），以攻擊Wes競選的政敵，可當看到台下的兒子時，Charlie良心發現，放過了Joyce。不少看過原著的評論對於現在劇集的結局不明所以；據悉小說中Charlie最後放棄財產，搬到佛羅里達州展開新生活，在電視台擔任佈道者，而不是像劇中跟他的死敵Raymond「同歸於盡」。

監製兼編劇法律博士

劇集受劣評，扮演Charlie的謝夫丹尼斯卻受到讚賞，他亦認同身兼編劇的監製大衛基利對結局的改動。事實上，一如《夜都迷情》，《完全人生》也是一個美國故事，而且有着其地域特點；《夜》片主角在紐約南布朗克斯肇事逃逸，當地大多是非裔與拉美裔聚居的貧民，爭取連任的地區檢察官是猶太裔，過去經他檢控罪成的疑犯多為非裔與拉美裔，為了得到選民支持，他必須找個白人疑犯，金融才俊主角「剛好」出現。階級、種族、選舉等元素，由點變線再形成網，連結所有角色，《完全人生》也一樣，只是拍得較為鬆散，也顯得失衡，譬如Roger為Conrad辯護的部分便很好看，但跟Charlie的主線好像難以呼應，顯得毫無關聯。

大衛基利在普林斯頓大學主修政治，其後轉攻法律，在波士頓大學法律博士畢業，編劇本來只是興趣，怎料由幫電視台修改劇本變成真正製作人，而且一做近40年。律政題材的《甜心俏佳人》、《法網豪情》、《依法犯法》等均出自其手筆。劇中Roger本是企業法律顧問，當遇到白人法官刁難，一度後悔沒為Conrad聘請刑事律師。法官對於沒有前科的Conrad，不但把保釋金定額過高，又要他還押在嚴重罪犯衆多的監獄，讓Conrad如坐針氈；就在露出曙光之際，Conrad在監獄路見不平成為被針對對象，本來的自衛，又再次成為法官拒絕保釋及轉換監獄的理由。誠如Roger太太所言，法官裁決依足程序、法規，滴水不漏，勸Roger要想辦法打動對方。這一條支線精彩之處便是白人法官明明有偏見，但處理案件依足法規，Roger可以怎樣？唯有沉着應戰，從Conrad的恐懼出發，包括身為亞特蘭大非裔面對白人警察時所展現的慣性與潛藏恐懼，最後逐一擊破疑點，讓法官相信Conrad無辜，當庭釋放。這是美國人的故事，仍然能夠相信法律，仍能保持理性，真是福氣。