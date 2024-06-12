陳奕迅打網球中暑暈倒傷下巴 縫逾30針 重慶演唱會延期明年

陳奕迅上月在杭州巡唱，因身體不適臨時取消演出，當時他上台向觀眾道歉時忍不住流淚。（資料圖片）

【明報專訊】陳奕迅（Eason）舉行《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》，5月在杭州慶祝第100場巡唱後，在5月25日第101場舉行前因身體不適臨時取消，他親自上台向觀眾道歉時忍不住淚水，原本將杭州餘下兩場演出延後補場，但他聲帶情况未好轉，決定取消再擇期補場。Eason回港閉門休息後身體狀况已恢復過來，幾日前還駕電單車郊遊，不料前日再出意外，他打網球中暑休克暈倒，倒地撞傷下巴要縫逾30針，重慶的6場演唱會要延期至明年舉行。

娛樂組

Eason原定6月14至16日、21至23日於重慶舉行6場《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》，昨日大會公布Eason前日下午在港打網球因中暑暈倒後受傷，演唱會須延期。

經理人甘菁菁（Lisa）表示，Eason前天下午於室外打網球，由於天氣非常酷熱，打完波後不幸中暑休克暈倒，倒地時下巴撞地受傷；意外發生後Eason立即送院診治，由於腮骨出現骨裂，下巴傷口深至見骨，一共縫逾30針，下巴的傷口及腮骨需時間復元，醫生估計最少需要休息3星期，所以重慶站的演唱會無法如期舉行，需延期至2025年。

暫停講話及進食48小時

問到Eason目前情况， Lisa稱大家不用擔心，他情况穩定，目前留院接受治理，專科醫生為他縫合傷口後，表示情况非常理想，日後下巴應該不會有明顯疤痕，也不會影響唱歌。現時希望癒合得更好，所以要暫停講話及進食48小時，待傷口修復，此外亦需要一段時間令骨裂的部分癒合。

情况穩定 家人陪伴照顧

至於Eason的心情，Lisa說︰「受傷後，他心情很是複雜，意外無人可預料，但知道去不到重慶演出也不開心，怕歌迷擔心自己，又怕他們失望。目前他只得聽從醫生吩咐，希望盡快康復。Eason的家人也一直在醫院陪伴及照顧，所以請大家不用太擔心，給予時間讓他好好休息，相信很快可以康復跟大家見面。」

持票觀眾可保留或退票

大會亦公布有關退票安排，持票觀眾可選擇申請退票亦可以保留訂單，屆時再對應延期場次，大會提供原座位入座。對於購買了這6場演出門票，重慶地區以外的觀眾亦有住宿與交通費的補償。火車票以實報實銷方式補償，內地機票退票手續費不高於2000元、國際機票退票手續費不高於5000元，酒店方面，重慶本地酒店退訂手續費不高於800元。