《二月廿九》導演羅嘉駿澄清 無講過陳小娟劇本垃圾

【明報專訊】導演陳小娟於2019年憑電影《淪落人》獲「最佳新晉導演」，最近她在個人社交平台分享「看似一帆風順背後的坎坷事跡」，以不點名方式提到擔任一部電視劇編審的往事，當時正懷孕，因應導演要先有10集劇本，才可以獲製作費做前期，她跟兩個編劇通宵趕工，並事先聲明初稿是「假」的，很多細節也未度，導演答應了。

大肚陳小娟不眠不休趕劇本

陳小娟大肚也不眠不休趕及讓導演獲製作費，但突然開會，將她的假劇本逐頁挑剔指是垃圾，她當時嬲到宮縮，後來請辭，但團隊仍借她的名搵拍攝場地，她提出不要再用她的名字，其實只收到首兩期錢。劇集推出後反應好，但她不再為別人寫劇本，因編劇在香港好卑微。

羅否認借用名字搵場地

陳小娟沒開名，但有網民心水清，知道她所講是2020年ViuTV播映的《二月廿九》，羅嘉駿是導演兼監製。羅嘉駿極速回應事件，包括時間線，還有5年前他跟陳小娟的對話紀錄，說出另一版本。羅嘉駿的社交平台還有當時跟陳小娟為劇集開會的照片，寫道：「金像加持，有新鮮出爐最佳新導演幫手寫劇集，呢鋪發啦！」羅嘉駿稱製作初期邀3名編劇入組，陳小娟是編審，劇集定2020年初播映，故2019年10月必需開工才能趕及進度。他指編劇同年3月埋班，6月收到10集大綱，至8月底收到5集劇本初稿，當時陳小娟稱不需認真睇，旨在先攞製作費。到9月初，仍未有最後5集劇本，前期製作已開始，包括北海道外景製作組也催劇本，他才急跟編劇開會，否則10月不能如期開工。開編劇會議時，他提出意見，有認為不妥的地方，但絕無講「劇本垃圾」，翌日他便收到陳小娟以懷孕不適辭職，同意將餘下的薪金交給另一編劇Yellow接任編審，當時他挽留陳小娟，保留編審職銜，後來她要求剔除她的名字。至於借用她名字搵場地的原因，是相關聯絡是在8月，當時對方未辭職，9月她離任後已修正。

公開5年前短訊對話紀錄

羅嘉駿表示是5年後才知「真相」，一直以為對方是因為生育辭職，更不知因何導致她宮縮，為此感抱歉。羅嘉駿又公開5年前兩人的文字短訊對話紀錄，雙方也很客氣，包括陳小娟提出不要落她的credit。羅嘉駿稱一開始拍《二月廿九》已決定分毫不收，將資金投放製作，沒向編劇薪金開刀，他不想被人指只付一兩期錢，主動回應是不想被誤會默認。

娛樂組