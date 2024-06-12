30歲生日報喜 馮盈盈港大碩士一級榮譽畢業

【明報專訊】2016年港姐冠軍馮盈盈前日（10日）30歲生日，在社交平台貼出在生日蛋糕前許願照片，稱收到最佳禮物是在港大食品市場營銷及管理學碩士考獲一級榮譽優等成績（Distinction），下月舉行畢業典禮。驚喜萬分的她說：「我一直都希望自己能以最高成績：一級榮譽碩士畢業。但自從得知上一屆48名同學中，只有4人獲得Distinction後，曾一度感到灰心，甚至想過放棄整個課程。」

盈盈感謝家人支持與啟發，不應因覺得做不到就放棄，不要給自己太大壓力，盡努力與責任面對挑戰，「正所謂：無意於得，無所為失。這句話讓我學會了放下執著，以平常心享受學習過程。結果證明，只有真心投入，才能收獲喜出望外的成果」。

公眾人物讀書難免有無形壓力

盈盈稱分享這件事重點不是成績，而是求學過程中的經歷和感受，身為公眾人物重回校園讀書，少不免會受到無形壓力，相信每個人都想為自己目標努力奮鬥，都想在過程中取得最優異成績。在追逐目標時，總會押上全部期望和精神，因此要學懂平衡自己和量力而為，不要因為一時的成功與否，就為人生下定論，最後她給一眾學生鼓勵，「人生旅程的每一個階段，都有新的開始和新希望。在此，我祝願所有孜孜不倦求學的同學們，不要放棄自己的目標，找到人生的意義和樂趣」。

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