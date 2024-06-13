《巨塔之后》監製鍾澍佳證張可頤撞期辭演 宣萱執二攤 風騷拜神曬開工利市

陳展鵬（上圖）和馬國明（下圖）出席開鏡儀式。（網上圖片）

【明報專訊】無綫與優酷聯合製作的醫療題材劇《巨塔之后》，由《新聞女王》總監製鍾澍佳擔大旗，被喻為醫療版《新聞女王》。女主角原定是相隔12年重回無綫拍劇的視后張可頤，前日突然傳她辭演，改另一視后宣萱頂替。《巨塔之后》昨日在佛山舉行開鏡儀式，宣萱風騷現身，狀態甚佳。鍾澍佳回覆《明報》解釋因劇本比預期遲完成，令開機日期延誤，因此跟張可頤的檔期未能配合。

娛樂組

張可頤自2012年演出劇集《天梯》後離開無綫，今年2月她在微博透露想演醫生角色，鍾澍佳當時轉發並回覆。早前《巨塔之后》公布卡士陣容，落實張可頤任女主角，當時她接受傳媒訪問，透露被鍾澍佳誠意打動，稱新劇跟內地平台合作，無論資源和故事都好吸引，更為首次挑戰心臟外科醫生角色做足功課，看了很多不同地方的醫療題材電影，還透露爭取到國語版由自己配音。

鍾鎮濤湯鎮業特別演出

《巨塔之后》在佛山開拍，前日傳出張可頤辭演，有指開工以來未見她蹤影，並由宣萱頂替女主角。優酷昨午在微博發放一條《巨塔之后》宣傳片，列出主演名單，包括宣萱、陳展鵬、陳煒、劉佩玥、吳若希、張頴康、陳楨怡、蔣家旻，特別演出包括鍾鎮濤、湯鎮業、馬國明和蕭正楠；證實張可頤無份參演。

《巨塔之后》台前幕後昨日出席在佛山舉行的開鏡拜神儀式，大部分演員包括宣萱、陳展鵬、陳煒、蕭正楠、馬國明、劉佩玥和吳若希等齊齊穿上印有《巨塔之后》T恤出席，曬冷為劇集造勢。女主角宣萱早前剛拍完邵氏劇《執法者們》，隨即投入拍《巨塔之后》，剪了一頭清爽髮型的她風騷現身，拍照時笑容滿面展示開工利市，台前幕後一齊切燒豬，祈求拍攝順利。

視后成「集郵」對象

同劇吳若希、吳沚默把握機會跟視后宣萱合照，吳若希在微博貼出攬着宣萱腰的照片，留言：「最近，開始了在佛山的生活。」吳沚默大讚宣萱是女神，陳煒轉發開鏡照片說開工大吉，寫道：「名利鬥爭，一觸即發。」

鍾澍佳昨日回覆《明報》解釋張可頤未能演出原因，說因為劇本出慢了，整個拍攝期由原定4月底開機延期至現在，歐洲外景拍攝部分由8月初改到9月中，所以跟張可頤的時間夾不到。