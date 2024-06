古天樂遭入稟追討830萬 製作人唐才智稱合伙做生意借貸未還

next

【明報專訊】古天樂前日(11日)被電影製作人唐才智入稟高院,追討830萬元私人貸款,以及投資公司的股份。入稟狀指,古天樂先後提議唐才智投資時裝和餐飲生意,以信託方式代唐才智保管相關公司股權。唐才智遂入稟法院,要求法庭聲明古天樂名下公司以信託形式持股,要求轉移股權及交代帳目。

記者:余卓祈

原告唐才智;首被告古天樂,次被告Cool Label Limited為古天樂管理個人業務的公司,古是唯一董事。入稟狀指,古天樂2013年提議唐才智共同投資Eyeteam Limited,為一間售賣日本品牌EVISU和「A Bathing Ape」的公司。在古提議下,唐同意由古全資擁有的Product Power Limited收購Eyeteam 49%股份;Product Power初期注資1660萬港元,古和唐各承擔一半。

古簽私人貸款協議 須5年內還款

2013年7月,古天樂、唐才智和Product Power簽訂股東貸款協議,唐持有Product Power五成股份,由古以信託形式代唐保管(held by Koo upon trust for Dong);古則持有Product Power其餘49%股份。兩人借出2490萬元予Product Power,及後古表示無力付款,並請求唐協助承擔投資額,獲唐答允。

此外,古天樂和唐才智2013年7月簽私人貸款協議,唐向古提供830萬元免息貸款,列明古須於5年內還款,惟古至今未還款。

要求提供合資經營餐廳帳目

入稟狀續指,古天樂是餐廳Ming Kitchen常客,該店由Wealthford International Industrial Ltd經營。約於2014年10月,古向唐提議共同投資Wealthford。

兩人簽訂協議,由Cool Label以910萬港元購入Wealthford七成股份,古和唐各付455萬港元。換言之,Cool Label以信託形式,代唐保管一半股份。

其後唐才智向古天樂轉帳455萬元,作為Wealthford投資額。Cool Label收購Wealthford股份後,將股權轉入Cool Label名下。入稟狀指,Cool Label應按照唐要求,提供帳目和轉讓股份。

唐與古曾合作多部電影

唐才智是前太陽娛樂文化(現稱光尚文化控股)主席,他執掌太陽娛樂文化期間,於娛樂圈大展拳腳,包括邀請黃栢高(Paco)入主打理電影業務,古天樂與太陽娛樂合作無間,曾參與拍攝投資的電影,包括《掃毒》、《香港仔》、《巴黎假期》,以及讓古天樂首奪金像影帝的《殺破狼‧貪狼》。

【案件編號:HCAL 1129/24】