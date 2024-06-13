【娛樂場】「影以載道──銀都作品回顧」 時光倒流審視社會變遷

【明報專訊】不同年代、不同類型的電影均盛載當時電影人的智慧和前瞻，在不同時間重看也能經得上考驗。香港電影資料館舉行「影以載道──銀都作品回顧」，挑選銀都機構及其前身（長城電影、鳳凰影業和新聯影業），由1950年至今製作和出品超過500部片中16部經典電影重映，讓觀眾透過銀幕時光倒流到不同年代，回味經典，從中尋寶。

《父子情》首屆金像獎最佳電影

開幕電影是1981年《父子情》（4K數碼修復版），將於香港文化中心大劇院放映。閉幕電影為1959年《彩蝶雙飛》（復刻版），當中包括由紅線女與馬師曾等多名重量級粵劇名伶擔綱演出四段折子戲寶，更是名伶白雪仙父親白駒榮在資料館館藏中唯一的影像紀錄，彌足珍貴。

《父子情》是新浪潮導演方育平首部作品，張堅庭與李碧華編劇，石磊、朱虹、容惠雯與鄭裕柯主演，鄭裕柯是鄭裕玲的胞弟。電影入選第31屆柏林影展，榮獲第一屆香港電影金像獎最佳電影和最佳導演。片中平實細膩描繪草根階層家庭的父子情，講述望子成龍的傳統父親與追逐夢想兒子之間的矛盾對立，為社會寫實文藝片。

不同題材電影 呈現新舊文化衝擊

其他放映電影以多角度與不同題材，反映中國傳統文化在當代社會中的變遷，以大眾生活面貌為題，呈現新舊文化衝擊。包括1950年《說謊世界》，以1940年代上海為背景，諷刺為金錢爾虞我詐的眾生相。1952年《敗家仔》及1953年《兒女經》均以家庭倫理為題材，前者敘述被寵壞的兒子在失去家人、朋友和居所後覺悟前非，傳遞踏實做人的正面信息；後者以一對夫妻在友人相助下教好調皮兒女，鼓勵父母多關注子女，這些家庭題材放在今天的電影製作中絕不過時，依舊發人深省。

還有以現代女性為題材1954年《家家戶戶》和1955年《我是一個女人》，融入傳統戲曲藝術1962年《三看御妹劉金定》；1964年首部在內蒙古實地拍攝的香港電影《金鷹》。名導演朱石麟1953年執導的《中秋月》、1960年《同命鴛鴦》和1964年《故園春夢》。

重溫黃家駒喬宏廖啟智演出

杜琪峯1980年首次執導《碧水寒山奪命金》（4K數碼版），上承古典文學與傳統戲劇中常見的俠客題材，片中鍾楚紅首當女主角；導演許鞍華至今唯一一部武俠片1987年《書劍恩仇錄》。匯聚3大影后張艾嘉、張曼玉和斯琴高娃，關錦鵬執導1990年《人在紐約》，以及由張之亮執導，獲第十二屆香港電影金像獎最佳電影、導演、編劇和男配角的《籠民》。

《籠民》被列三級影片，只准18歲或以上人士觀看，此片主要演員黃家駒、喬宏與廖啟智皆已作古，觀眾可透過大銀幕重溫好戲之人的風采。

除《父子情》外，所有放映場次均設映後談，觀眾可與不同講者交流，包括粵劇學者阮兆輝教授、陳守仁教授、王勝泉、泰迪羅賓和電影研究者吳國坤博士等。

「影以載道──銀都作品回顧」

日期：6月23日至9月22日

地點：香港電影資料館電影院