首認多手 違反當事人意願性接觸 奇雲史柏斯哭訴無錢 住所遭拍賣

【明報專訊】兩奪奧斯卡的金像影帝奇雲史柏斯（Kevin Spacey），捲入2017年#MeToo風波，英美兩地多名男子指控他性侵，雖然脫罪，但仍面臨民事檢控，演藝事業一鋪清袋；奇雲前日接受英國名嘴摩根（Piers Morgan）YouTube頻道節目訪問，首度承認違反當事人意願性接觸對方；又含淚哭訴身無分文，欠下大筆律師費，位於馬里蘭州巴爾的摩住所亦淪為銀主盤，無家可歸。

奇雲史柏斯過去7年被多名男子指控性侵，牽涉英美兩地的訴訟均脫罪，但有受害者循民事起訴，預計明年開審，加上與《紙牌屋》製作公司的訴訟，即使過去幾年年有拍攝電影《Peter Five Eight》和《The Man Who Drew God》，仍入不敷支。

欠債數以百萬計

據悉奇雲史柏斯2012年開始在巴爾的摩拍攝《紙牌屋》已在當地居住，房子於2016年購入，居住至今。奇雲接受摩根訪問期間被問及現在居住何地，奇雲雙目含淚，更一度低頭哭出來，其後調整情緒繼續受訪，「你問這問題很有趣，因為這星期我在巴爾的摩的住所終止回贖權，將會拍賣，所以我要回去把個人物品另外儲存起來；所以也不清楚現在會在哪裏居住」。當被問及現在有多少錢時，奇雲說：「沒有。有很多律師費要交，還欠許多（負債），大量的，數以百萬計。」雖然負債纍纍，也好幾次想過申請破產，但他表示希望能重新出發。

奇雲史柏斯在訪問中首次承認對某些人行為不當，越過界線，「太多手了，性接觸某些人而當時我不知道他們不願意」，摩根隨後指出這可能犯了罪。

2017年捲入性侵風波後，奇雲史柏斯即時被Netflix《紙牌屋》「炒魷」，並由劇中扮演其妻的羅冰活麗（Robin Wright）頂上，完成最後的第6季。奇雲受訪也提及跟Netflix曾有很好的關係，形容《紙牌屋》讓Netflix在行內爆紅，但不認同他捲入性侵風波後對方即時解僱的做法，「對一間公司而言，這是錯誤的決定，把公司置身於一個境地，像以後有任何人受到任何指控也要用類近方法處理。對待查普爾（Dave Chappelle，美國諧星），薩蘭多斯（Ted Sarandos，Netflix聯席CEO）好像學懂了支持有爭議者，真的希望他也能如此對我」。當被問及羅冰活麗有否聯絡他時，「自2017年9或10月，再沒她任何消息；我明白的，跟我保持距離，讓她不必回答很多問題」。

稱獲英王查理斯支持

奇雲史柏斯在訪問中感激艾頓莊（Elton John）及其伴侶David Furnish，兩人曾在其審訊中透過視像作供，「有這種朋友，我的人生何其幸運」。曾兩度受勳的他又表示，從第三方得知英王查理斯也關心其狀况，因此非常感恩；摩根追問奇雲英王是否支持他，奇雲回答：「是的。」其後補充稱不想把英王扯進此事，並表示已寫信給對方，不過仍未寄出。英國《鏡報》報道，已向白金漢宮確認奇雲所言真偽，截稿前未獲回覆。他在訪問中否認跟富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）認識，但承認曾乘搭對方的私人飛機，同行還有美國前總統克林頓，並稱目睹有年輕女孩在場。

摩根訪問奇雲史柏斯的節目，內容超過90分鐘，昨日凌晨在摩根的YouTube頻道上架，不足20小時錄得逾50萬次瀏覽，有網民留言表示摩根給了遭主流傳媒摒棄者一個剖白機會，也有人對奇雲重返演藝圈表示支持。其實有關他的紀錄片《Spacey Unmasked》早前於英國的Max頻道播出，《救參96小時》里安納遜（Liam Neeson）、《本能》莎朗史東（Sharon Stone）對他復出亦表態支持。