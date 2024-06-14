抱恙開工暴瘦 體重跌破100磅 李佳芯着手傾續約 要求多拍劇

【明報專訊】視后李佳芯盛傳將約滿無綫離巢，有指《麻雀樂團》是她最後一部劇。消瘦不少的她前晚與譚俊彥和郭柏妍等出席此劇煞科宴，透露拍攝時病住開工，體重一度跌破100磅。李佳芯稱之前拍新劇無暇談續約，現在開始傾，希望有好消息公布。她自問續約要求不高，錢不是最重要因素，盼多拍劇挑戰不同角色。李佳芯又再否認有新歡，稱被影到的男士只是波友，擔心嚇怕異性朋友不敢跟她出街。

記者：柯美

攝影：劉永銳

李佳芯、譚俊彥、郭柏妍、黃庭鋒與謝東閔等前晚出席無綫劇《麻雀樂團》煞科宴。李佳芯稱此劇是她拍劇以來拍得最快一次，兩個月拍25集，拍攝前劇中一家人一齊圍讀的畫面仍歷歷在目，拍攝期間有很多難忘事，例如一家人的溫情戲。

李佳芯自爆病住拍劇，希望播出時看不出病容，「當時瘦了很多，自己不覺，直至媽咪問我為何那麼瘦，上磅才知瘦了10磅，自從讀書試過90幾磅，都未試過跌破100磅，現在已飽滿少許」。

未傾一年拍幾多套劇

問到她與無綫洽談續約進展，李佳芯表示剛拍竣《麻雀樂團》，之前沒時間，現在開始傾，希望有好消息。對續約有什麼要求？她說：「我一向要求不高，不需要很多物質生活，維持到生活就可以。錢不是最重要因素，睇作品，我喜歡拍劇，有得拍劇，有挑戰已開心，未傾到一年要拍多少齣劇。」她稱目前先休息，可能會出外旅行，有工作會即刻開工。

澄清波友非男友

是否與新歡去旅行？李佳芯再次否認有新歡，強調早前在紅雨被影到跟她一起的男士非男友，「他是我朋友，我們約了打網球，沒想過會紅雨。現在有時間就運動，正在學打網球，想尋回健康」。她擔心嚇怕異性朋友不敢跟自己出街，笑言與女性朋友出街都驚被人討論性取向，不過她不會理會，盡量過正常人生活。

譚俊彥如願跟胡定欣演情侶

譚俊彥從橫琴趕回港出席煞科宴，透露煞科宴前一日才在街上為《麻雀樂團》拍最後一場跑街戲，穿上厚衫跑足個多小時，跑到喘不過氣兼衣衫盡濕，翌日一早前往橫琴出席電視電影《尋夢琴澳》記者會，然後再回港。他表示電視電影跟胡定欣、林夏薇和陳展鵬合演，「終於可以與定欣演一對，劇情較輕鬆，有喜劇元素」。

說到早前女兒9歲生日，忙於拍劇的他抽空出席生日派對，譚俊彥感謝劇組放他出去幾小時，可以與女兒和家人合照，「女兒頗成熟，冇詐型我冇時間陪佢，她大個女了，要給囡囡空間，好過我經常攬住她，有朝一日被她踢開。我的生日願望希望生日開工，現在女兒生日，我都在工作中度過，證明有錢為子女交學費」。

郭柏妍劇接劇否認被力捧

郭柏妍為演《麻雀樂團》事前苦練大提琴，稱對弦樂有興趣，有時間會繼續學大提琴。她本身學了單簧管六七年，為何不建議吹奏單簧管？郭柏妍覺得在劇集玩大提琴較合適。

剛拍竣《麻雀樂團》，郭柏妍隨即投入拍另一新劇《金式森林》。劇接劇是否被公司力捧？她否認，多謝公司給她工作和學習機會，會努力工作。郭柏妍稍後有機會拍攝新綜藝節目《魔音天團》，她稱會學習和改善唱歌技巧，記錄唱歌成長過程。

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