為新歌首度作曲 張天賦向唱作歌手進發

【明報專訊】張天賦（MC）日前在酒吧舉行新歌神秘派對，發布他首次作曲的新歌《百萬大道》，同時首度獻唱新專輯歌曲《September with you》和《Butterfly》。他稱今次是個非常有新鮮感、好有型和創新的新歌發布會，以私人派對形式邀請多名朋友見證歌曲誕生，認為場地非常適合《百萬大道》主題。

談到在《百萬大道》MV由頭chok到尾，彈結他、扮揸車、玩啤牌，MC說拍攝時一點都不輕鬆，「時間很長，最困難的地方是服裝，有好多有窿嘅衫，行嘅時候要好小心，加上要佩戴好多首飾，條頸覺得幾重」。

自3月推出新專輯後，MC一直努力作曲，希望向作曲人道路進發，透露之後可能再有三四首歌面世，希望可在演唱會唱這些歌給大家聽。

期待與Jer擦出火花

MC將於8月30日與同是ViuTV《全民造星》出身的MIRROR成員柳應廷（Jer）在亞博舉行音樂會。兩人對今次合作同感興奮，期待擦出火花。Jer幻想跟MC以歌聲交流，感覺像兩fighter鍛煉了一身武功，到時在擂台較量。MC腦海則呈現不同畫面，「可能會各持一方，好似音樂會一黑一白的海報，大家拉扯或者對抗，甚至在台上玩樂器，可能會攞我們畢生所學的出嚟all in，或攞我哋唔識嘅嘢出嚟玩，覺得咁都幾有趣」。

娛樂組

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