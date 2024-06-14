【娛樂場】內地劇《不完美受害人》 「霸氣律師」周迅追尋MeToo真相

【明報專訊】周迅、林允和劉奕君等主演內地劇《不完美受害人》，講述女生遭職場性侵和受權勢威脅，道出創傷後艱難的恢復過程，主題緊貼近年社會熱議話題，引起觀眾共鳴，去年首播大獲好評。

周完美演繹6分鐘法庭戲

「三金大滿貫」影后周迅演技實力毋庸置疑，透露《不完美受害人》是她近幾年來看過最細緻生動的劇本，認為這部劇最吸引自己的就是有很多對人性「灰色地帶」的描寫。她在劇中飾演果斷幹練的律師林闞，要記很多法律專業用語台詞，其中一場長達6分鐘的法庭戲，完美詮釋兩頁紙台詞，完全不靠提字機，讓在場的導演、法律顧問等都驚歎她高水準的表現。周迅承認拍這場戲難度很高，「這個劇的台詞是我拍戲到現在最艱難的一次，背法規、法條的時候，一個字都不能錯」。她憑林闞一角提名第29屆白玉蘭獎最佳女主角。

林允演活性侵受害人

還有林允與資深演員劉奕君的演出，亦引起不少網民熱議。林允劇中飾演職場新人趙尋，入職成為董事長的助理後，多番受上司騷擾，更遭性侵，因她軟弱糾結的心而害怕說出真相，成事件中的「不完美受害人」。有網民大讚林允演技大躍進，連眼神都能演出受害者面對抉擇時搖擺不定的狀態，呈現人性脆弱之處。林允憑此劇成為第19屆中美電影節最佳女主角。

劉奕君演反派心情忐忑

劉奕君飾演自高自大的董事長成功，面對刑事控罪，安排林闞為辯護律師來洗脫污名，更以權勢反告趙尋損害自己名聲。劉奕君過去鮮有演反派角色，承認接戲前曾有過忐忑，擔心人物容易引起爭議，經過一番思慮後，認為身為演員應對一些社會現象有所表達，希望藉自己的影視作品帶給觀眾深度的思考空間。

《不完美受害人》題材針對女性面對職場性騷擾、網絡及家庭暴力議題，透過刻劃多個不同性格和社會階層的女性角色，讓觀眾了解她們所面對的處境，從而喚起大眾對這些議題的關注。

角色名字暗藏玄機

編劇高璇和任寶茹為突出角色的設定，特別在角色名中設下玄機，例如林允所飾的趙尋，普通話讀音似「找尋」，意指她經歷性侵害後，在糾結過程中需要尋找出自己的定位。

周迅飾演的林闞，雖然最初幫助董事長成功，但面對職業倫理的挑戰，決定破門而出，果敢追求真相。其餘每個角色名都別有用意，觀眾在追劇時可逐一拆解。

《不完美受害人》

6月14日起逢周一至五 晚9時35分 港台電視31播映