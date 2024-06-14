《柏捷頓家族3》6分鐘牀戲搶收視 豐滿妮歌拉全裸上陣獲封女神

【明報專訊】《柏捷頓家族：名門韻事》頭兩季均打入影視串流平台Netflix史上十大最高收視英語節目榜，第3季分上下兩部推出，下半部昨日上架，一如之前傳聞，男女主角的裸露牀戲成為觀衆焦點，尤其今季擔正的《北愛爾蘭的少女》妮歌拉葛蘭（Nicola Coughlan）十分豐滿，外形有別於前兩季的女主角，也跟一般愛情劇所選角色不一樣，受到網民熱議，有望進一步推高收視。

Netflix現把91天為計算總收視的界限，而且以節目長度除以收看時數，得出瀏覽次數為計算單位。《柏捷頓家族：名門韻事》講述19世紀初英國攝政時期貴族Bridgerton家的子女婚嫁與愛情，首兩季先後於2020及2022年上架，首季以1.13億觀看次數，位列Netflix史上最高收視英語節目第4位，第2季成績稍遜，仍位列第9；不少美媒估計第3季亦很大機會打入史上十大榜。

第3季上半部收視三連冠

《柏捷頓家族：名門韻事3》早有部署；第3季共8集，分上下兩部分推出，首4集上月16日首播，短短4天錄得4510萬觀看次數，並且連續3周在英語節目收視榜稱冠；上星期第4周上架，回落至第3位，仍有690萬觀看次數。下半部餘下4集安排昨日首播。其實第4集男女主角：陸克紐頓（Luke Newton）飾演的Colin在馬車向妮歌拉葛蘭扮演的Penelope表白後，上演激情親密戲，已引來粉絲熱議；二人戀情到底會否開花結果，受到觀衆關注。據英國《每日郵報》報道，當地Netflix昨早8時播出餘下4集，不少粉絲為了先睹為快，特別請假煲劇，所以下周Netflix公布收視成績，第3季有望再次攀升。

《柏捷頓家族：名門韻事3》改編自Julia Quinn的歷史浪漫小說，《醫人當自強》班底基斯凡杜生（Chris Van Dusen）及桑達拉姆斯（Shonda Rhimes）創作及監製；雖然以19世紀英國宮廷和上流社會婚嫁為故事背景，但十分「進步」，貴族不一定白人，大批亞非拉裔面孔的演員參演 ，譬如首季主角柏捷頓家族女婿「公爵Simon」，便由津巴布韋出生帶非裔血統的利基尚沛治（Rege-Jean Page）飾演；第2季扮演嫁給柏捷頓家族長子的女主角施蒙妮艾斯利（Simone Ashley），則是英籍印度裔。來到第3季，擺脫膚色種族，戲分集中在一直暗戀Colin的Penelope身上；相比首兩季女主角菲比丹尼科（Phoebe Dynevor）和施蒙妮艾斯利比較苗條，飾演Penelope的妮歌拉葛蘭嬌小而十分豐滿，部分網民甚至認為她肥胖；年前在金球獎頒獎禮，網台節目主持Amanda Richards在社交平台形容妮歌拉是「《柏捷頓家族》的肥妹」，又指肥妹只能穿著黑色外套，妮歌拉其後解釋自己的打扮意念，並補充「我有姓名的」。

事實上，劇中一反影視界起用苗條美女拍愛情戲的慣例；妮歌拉葛蘭擔正之外，在第3季下半部第5集開始沒多久，便講述「Colin」陸克紐頓與「Penelope」妮歌拉葛蘭上演激情牀戲長約6分鐘，兩人均全裸上陣。《每日郵報》報道指這一幕比上半部所有牀戲加起來還要長。觀衆對此反應熱烈，有網民在社交平台留言封妮歌拉為女神，又說看到落淚；也有觀衆為Penelope終於可跟心儀對象一起表示感動；另一自稱也身形豐滿的網民則表示，「妮歌拉證明了無論什麽尺碼、身形，都可以很美麗」。