【開箱】《碰撞搜查線》 李民基扮交通警破大案

【明報專訊】韓國有線頻道ENA台2022年憑高收視劇集《非常律師禹英禑》聲名大噪，可是其後兩年似乎無以為繼，最近終以《碰撞搜查線》再受關注。這是韓國首部以交通警為主題的劇集，刺激又爆笑，上月13日開播，收視節節上升，由首集2.2%升至最新第10集6.3%，成為ENA繼《非常律師禹英禑》後，第二部最高收視劇集，更是韓國周一二時段收視冠軍。

交通警查小案遭漠視

香港觀衆可透過影視串流平台Disney+收看的《碰撞搜查線》，由《我的出走日記》李民基、《Moving超異能族》郭善英及《魷魚遊戲》許城泰主演，《模範的士》朴俊宇執導。故事講述交通罪行偵查小組（TCI）負責的案件，大多是醉駕、超速、違例泊車等小案，故被警隊其他同袍無視，淪為被取笑對象，長久以來如同隱形，隨着天才隊員車延互（李民基飾）加入而出現巨變。車延互是一名數學天才，但完全沒有社交能力，他能夠憑數據準確模擬及推算出交通事故原因，令團隊加強破案能力。車延互與TCI組長鄭采萬（許城泰飾）及班長閔素喜（郭善英飾），合力偵破案件。另一方面，車延互的過去也再度困擾他，隨時讓TCI陷入困境。

《碰撞搜查線》的看點不止連場飛車及動作場面，劇中談及的案件非常生活化，就像描述觀眾身邊所發生的事，容易引起共鳴。譬如首兩集講述車延互加入TCI之前是保險公司賠償部調查員，正調查老婦被撞死的交通意外；車延互發現涉事司機並非首次撞死人，每隔一段時間就發生致命車禍，似是故意撞死老弱無依詐取巨額保險，並假裝可憐及內疚，向死者家屬支付小量賠償金了事。

深入調查舊案揭警隊腐敗

另一案件講述拖車公司、車輛維修公司及租車公司三名老闆合謀，在路上扮鬼，使巿民受驚致發生交通意外，從而獲得生意。劇集以真實交通罪案為題材，又在第2集結尾播出「彩蛋」，講述李民基演出「警訊」，描述撞死人詐騙保險事件在韓國出現，可如何促使相關法律修改。

《碰撞搜查線》以單元形式描述交通意外罪案，主線則是車延互年輕時駕車意外撞死一對新婚夫婦，自此不再駕車，改以單車代步；他加入TCI正是為調查當年這宗交通意外，「富二代」涉嫌作假證供，政商界及警隊高官也牽涉其中，TCI逐層拆解，揭穿警隊及社會腐敗一面。

李民基劇中扮演木訥警員，角色非常適合他，他的表現也優秀。許城泰與郭善英的演技毋庸置疑，各有特色；如許城泰身為TCI組長，早已得悉李民基的悲傷過去，才會招攬他加入TCI。此劇沒有愛情線，但情節爽快，毫不拖泥帶水。全季12集，下周初將播出最後兩集結局，

此劇另一看點是TCI成員對汽車非常了解，如閔素喜駕駛技術出色，最拿手飛車及飄移，組員禹東技（李浩哲飾）任何車款的型號及特色皆瞭如指掌，就算不是車迷也感到趣味十足。