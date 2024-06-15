明年外地舉行婚禮 全權交未婚妻負責 Tyson Yoshi有造人計劃「唔會生太多」

【明報專訊】唱作歌手Tyson Yoshi（程浚彥）日前在溫哥華演唱會上跪地向拍拖7年的女友Christy求婚成功，成為準人夫後，昨日首度公開露面，心情靚爆的他出席「天主教總堂區學校《文字的魔力》展覽」揭幕禮。他透露婚禮全權交由未婚妻負責，預計明年在外地舉行，家人替他開心。他喜歡小朋友，婚後有造人大計，若有小朋友會暫停音樂事業。他又笑稱請不起好友林家謙在婚禮彈奏。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

Tyson Yoshi趕在下月中30歲生日前向女友求婚，趁上周四（6日）在加拿大溫哥華舉行演唱會，其間獻唱為女友Christy寫的新歌《Would You》時邀女友上台，他突然跪下求婚，Christy感動流淚答應，全場觀眾見證。

不用林家謙彈奏結婚進行曲

Tyson Yoshi昨日出席活動談到婚期，表示應在明年舉行，婚禮全權交由未婚妻Christy負責，他笑說：「求完婚就不關我事，到時帶個人去就得，最緊要未婚妻開心。（婚禮的預算是否不設上限？）係喎，提醒咗我，要定個預算。」他透露婚禮會在外國舉行，最好有他喜歡的靚車，「想過去英國舉行，但又擔心當地天氣差，突然狂風大雨就不太好」。林家謙表示可以為他彈奏結婚進行曲？他笑言請不起對方，擔心林家謙彈幾個音，之後向他收錢，「其實不想朋友去到我的婚禮又要開工，所以才計劃在外國舉行，希望朋友自在一點。（會否在港補擺喜酒？）睇長輩意願，家人得知我求婚成功都替我高興」。

有小朋友會暫停音樂事業

Tyson Yoshi喜歡小朋友，父母沒催他生BB，但本身也有造人計劃。明年會否雙喜臨門？他說：「不知喎，如果有小朋友，音樂方面會停一停。」他笑稱都驚揸開兩座位跑車，將來變成揸七人車，「雖然有錢買七人車，但無錢養多個小孩，所以唔會生太多」。對於林家謙笑言頒獎禮「有你無我」。他笑指一向如此，林家謙不出現，他就有獎攞，對方黑住他。

Tyson Yoshi月前將印有英文粗口的保時捷跑車泊在上環街頭，引來一班天主教總堂區學校的小學生圍觀，Tyson Yoshi事後表示要跟小朋友道歉。事件未有惹來校方批評，反而邀請他到學校頒獎，又希望合作，用「文字的魔力」（The Power of Words）為題，讓學生發揮創意重新設計車身，他答應將得獎設計印在車上。

讚小學生創作歌曲犀利

昨日揭幕禮展出學生設計的「保時捷」車身，Tyson Yoshi大讚有創意。現場安排學生表演為「文字的魔力」創作的歌曲，令Tyson Yoshi感動，大讚犀利，他說：「小朋友的創作力與幻想，真的不容小覷，希望他們可以在生活中繼續得到靈感，繼續創作不同類型的作品，無論是畫畫抑或寫歌，我相當期待再次欣賞到他們的佳作。」

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