【開箱】《情迷假殺手》 格倫鮑威爾大玩cosplay過足戲癮

【明報專訊】《情留半天》李察連卡特（Richard Linklater）執導新片《情迷假殺手》（Hit Man），《壯志凌雲：獨行俠》格倫鮑威爾（Glen Powell）身兼監製、編劇和主角，去年底在威尼斯及多倫多兩影展首映，延至本月7日才透過影視串流平台Netflix上架，首周即錄得1080萬觀看次數，成為英語電影收視榜首之餘，「爛番茄」網站綜合232篇影評文章後得出97%高分，觀眾好感度亦達93%，堪稱雅俗共賞。

黑色幽默愛情喜劇

《情迷假殺手》是帶點黑色幽默的愛情喜劇，電影改編自真人真事，講述在紐奧良大學任教心理學和哲學的蓋瑞（格倫鮑威爾飾），公餘兼職警局技術支援，原本負責後勤，錄下買兇殺人者的證供，好讓扮演職業殺手的警方卧底可以人贓並獲。直至「殺手」違規停工，蓋瑞被迫臨時上陣，全靠過往偷聽經驗加上見識廣博，演來得心應手，屢破同類案件，深受上司器重，他亦因此發掘出孤芳自賞、不擅交際的「獨男」另一面性格。

蓋瑞喬裝殺手阿郎接見買兇者，瑪蒂森（安卓亞霍娜飾）難抵丈夫家暴，絕望下才想殺死對方。二人聊得投契，他趁機勸退瑪蒂森，避免誤墮法網，同一時間他亦墮入情網。瑪蒂森聽從建議，離婚後重新做人，並相約男方道謝，原來她亦對蓋瑞一見鍾情，二人關係如魚得水，但他心知肚明，瑪蒂森愛上的是冒牌殺手阿郎而非個性木訥的大學教授蓋瑞。

事態發展峰迴路轉，瑪蒂森前夫雷目睹前妻和新歡夜遊，在妒忌和怒火蒙蔽下，決定聘請殺手幹掉二人，結果他透過中間人聯絡到蓋瑞，嚇得雷落荒而逃；更弔詭的是，數日後雷橫屍街頭，警方初步懷疑他遭毒販殺害，事實卻非如此簡單，蓋瑞待悉真相後，必須施展渾身解數，方可力挽狂瀾。

導演保持風格拍得有趣味

格倫鮑威爾跟《護女煞星》安卓亞霍娜（Adria Arjona）合演《情迷假殺手》，畫面悅目程度媲美《真的狠愛你》拍檔薛妮史維尼（Sydney Sweeney）。新片花上不少篇幅交代二人談情說性，過程甜蜜溫馨，然而主旨並非如此表面，身兼導演和編劇的李察連卡特希望透過男女主角連番互動，藉以得出結論：只要找對的人，性格甚至生命都可以改變。蓋瑞離婚後獨居郊外，公餘只與寵物為伴，就連前妻也擔心他會孤獨終老；瑪蒂森一直啞忍前夫家暴，可惜求助無門。直至兩人相遇，蓋瑞為討好女友，樂得扮演不羈殺手，個性因此變得開朗，連學生及同袍都對他改觀；瑪蒂森亦受到新歡啟發，得悉前夫打算買兇殺她，能鼓起勇氣，實行先下手為強，反映她爭取幸福的決心，已達遇神殺神境界。

李察連卡特一向多才多藝，既憑《情留半天》及《我們都是這樣長大的》兩奪柏林影展最佳導演銀熊獎，執導倫理喜劇《走佬阿媽》亦能令觀眾會心微笑；新片《情迷假殺手》是他繼動畫《阿波羅10號半：男兒當升空》後，再跟格倫鮑威爾合作，拍得趣味橫生之餘，同時保留他愛說教的作風，忠實粉絲應該收貨。另外，繼《真的狠愛你》後，格倫鮑威爾再演愛情喜劇可謂得心應手，蓋瑞每次接洽買兇者都換上不同造型，扮鬼扮馬讓他過足戲癮。這名35歲美國型男，近年風頭一時無兩，片約一部接一部，暑期大片《龍捲風》（Twisters）緊接下月開畫，女拍檔正是憑《荒野謎屍》上位的26歲黛絲艾加鍾斯（Daisy Edgar-Jones），再次令男影迷又羨慕又妒嫉。