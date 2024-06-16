《玩轉腦朋友2》優先場收1300萬勝預期 勢成美國今年首部破億開畫冠軍

【明報專訊】彼思動畫相隔9年推出《玩轉腦朋友》續集，上周四（13日）在美國上映優先場，大收1300萬美元（約1億港元），成為今年的最佳優先場成績，業界亦再三調高其首周末3日票房預期，《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）料收1.3億至1.4億美元，勢成為今年上半年最高開畫紀錄。

《玩轉腦朋友》2015年上映時在美國本土進帳3.5億美元（約27.3億港元），全球最後以8.5億美元（約66.3億港元）埋單，當年在美國位列第4，全球亦排第7位，翌年更以大熱姿態拿下奧斯卡最佳動畫，堪稱叫好叫座。

相隔9年，《玩轉腦朋友2》上周五（14）在美國開畫，香港觀衆則要等到下月11日才上映。續集除了阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎會回歸之外，還有全新的情緒角色加盟，包括很容易覺得焦慮的「阿焦」、最鍾意羨慕人的「阿羨」、出名厭世的「阿厭」、大隻又害羞的「阿尷」等。故事講述阿樂、阿愁等「腦朋友」本來把韋莉的大腦總部打理得井井有條，豈料清拆大隊到來大肆裝修，以便迎接全新「腦朋友」阿焦進駐，其後阿羨、阿厭、阿尷陸續出現，韋莉的大腦總部勢必翻天覆地。

《玩轉腦朋友2》上周四在美國上映優先場，大收1300萬美元，成為今年新高，亦超出預期，預料周五正式上映可進帳6000萬美元或以上。美國業界上周初預計《玩轉腦朋友2》首周末可收8200萬美元，其後上調至9000萬美元，前日再次按預售情况更新預測數字，認為《玩》片首周末可收1.3億美元至1.4億美元（約10.1億港元至10.9億港元）。若上述數字成真，《玩轉腦朋友2》將會是今年美國最佳開畫成績電影之外，也是首部開畫即突破1億美元票房的作品，而且有機會躋身美國史上最高開畫紀錄動畫行列。歷來開畫票房最佳的是大收1.87億美元的《超人特工隊2》，去年《超級瑪利歐兄弟大電影》以1.46億美元緊隨其後，《海底奇兵》及《魔雪奇緣2》則分別以1.35億美元及1.3億美元佔季殿位置；若《玩轉腦朋友2》能收1.4億美元，更有機會躋身三甲。

另外，韋史密夫（Will Smith）主演《重案夢幻重組再重組》是上周的票房冠軍，在美國累收7923萬美元，但面對《玩轉腦朋友2》這強敵，估計將會跟《加菲貓：勇闖世界》跌落亞季位置。