重拍《衝上雲霄》 邁爾斯泰勒演李察基爾角色

李察基爾（左）與狄寶娜穎嘉（右）主演的《衝上雲霄》1982年上映，全球票房1.9億美元，並贏得兩個奧斯卡獎項。

邁爾斯泰勒片約不斷，將接拍新版《衝上雲霄》，演當年李察基爾的角色。

【明報專訊】繼日前有報道指《魅笑》導演柏加費恩（Parker Finn）將重拍波蘭導演安德烈素羅斯基（Andrzej Zulawski）1981年著名cult片《著魔》（Possession），並由《蝙蝠俠》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演，《鼓動真我》邁爾斯泰勒（​Miles Teller）也會參與經典重拍；據美媒報道，派拉蒙將翻拍1982年電影《衝上雲霄》（An Officer and a Gentleman），邁爾斯會扮演當年李察基爾（Richard Gere）的角色。

《白夜逃亡》泰萊赫福（Taylor Hackford）執導的《衝上雲霄》，講述李察基爾扮演海軍飛行員，接受極嚴格訓練，另一方面又跟狄寶娜穎嘉（Debra Winger）飾演的工廠女工發展情緣。該片當年全球收1.9億美元（約14.8億港元），更在奧斯卡獲6項提名，結果扮演嚴厲軍官的路易哥薩（Louis Gossett Jr.）捧走最佳男配角。Joe Cocker與Jennifer Warnes合唱的《Up Where We Belong》亦拿下最佳主題曲，並成為當年Billboard冠軍單曲，十分流行。

李察基爾當年接拍《衝上雲霄》，擊敗《超人》基斯杜化里夫（Christopher Reeve）及《油脂》尊特拉華達（John Travolta）等衆多對手贏得角色。邁爾斯對軍人角色不會陌生，在《壯志凌雲：獨行俠》便是扮演海軍飛行員。