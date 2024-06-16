【開箱】《逆貧大叔》 宋康昊首拍韓劇 獲讚演技巔峰

【明報專訊】韓劇《逆貧大叔》上月15日在影視串流平台Disney+首播，由《上流寄生族》宋康昊主演，亦是他出道多年以來首次拍劇，故備受外界關注。《韓戲逼人》編劇申淵植在《逆貧大叔》身兼編導兩職，與宋康昊相識多年的他，兩人曾在電影《One Win》合作，難怪申導能說服宋康昊花8個月時間拍此劇。《逆》劇以韓國1960年代初政治動盪時期為背景，講述人稱「三食叔叔」的朴斗七為實現遠大理想，活躍於政商軍三界的故事。

「三食叔叔」遇海歸精英

《逆貧大叔》講述朴斗七（宋康昊飾）出生於動盪時代，仍堅守原則，即使戰亂，每天也維持一日三餐，因而被稱為「三食叔叔」。斗七為人聰敏，能準確洞悉別人的想法與欲望，快速制定周密計劃及說服他人，故活躍於政商軍界。斗七遇上曾在美國進修的青年精英金產（卞耀漢飾），兩人夢想將韓國打造成產業國家，擺脫貧窮。

全季共16集，截稿前已播出13集；前半部分由宋康昊的角色朴斗七主導，解釋他為何被稱為「三食叔叔」，以及如何在政商軍三界如魚得水的過程，以及與金產的相遇。後者畢業於陸軍士官學校，獲獎學金前往美國修讀經濟，回國後加入政府工作，矢志將韓國變身產業國家；可惜在政府的改建部門沒受到重用，官員只關注總統選舉。斗七與金產在一次演講會上相遇，後者談及夢想，以美國薄餅比喻，當時大部分韓國人連薄餅是什麼都不知道，斗七卻瞭如指掌。

劇集中段圍繞斗七與金產的合作過程，前者計劃將金產捧為韓國總理，甚至是總統，但過程並不容易，手段也不可能光明磊落；最大障礙是自由黨議員姜成民（李奎炯飾），下屆將參與總統大選。姜成民從小獲斗七協助，處理許多政敵，鞏固其政治家地位，然而姜成民感不安，行徑愈見殘忍及瘋狂。斗七決定捨棄姜成民，改捧金產。與此同時，斗七還要疏通、游說商界與軍方；其中由企業家組成的「青優會」，負責為合適候選人提供選舉資金。

此劇包含許多元素，人物多且複雜，觀眾要花許多心機與精神理解；另外劇情時間線跳動多，有時會跳到斗七與金產被軍方以妨礙選舉被捕，透過金產被盤問，將他與斗七的關係一一說明，帶出整個故事。觀眾未完全掌握走向前，或許會覺得難以理解。若細心觀看，斗七周旋在不同人物之間，靠騙靠哄，逐步改變局面；譬如他游說金產與未婚妻朱餘進（秦基周飾）分手，以免後者革新黨身分，影響金產的形象。

Tiffany於第7集登場

《逆貧大叔》最大看點是首次拍劇的宋康昊，《分手的決心》朴贊郁導演便稱讚他在劇中的演技是巔峰，「（劇中）他是《教父》裏馬龍白蘭度、阿爾柏仙奴及羅拔杜華的混合體。」無疑宋康昊演技出色，在劇中握掌說話節奏、微笑、眼神，塑造出「三食叔叔」這個亦正亦邪的人物。第二男主角卞耀漢的演出也讓人注目，在影帝身邊，表現毫不遜色。

另一值得留意的是少女時代成員Tiffany，在第7集登場，扮演歐布萊特基金會理事鄭瑞秋，美籍韓裔的上流社會人物，協助金產「上位」的重要角色之一；Tiffany一口流利英語，加上復古造型，令人印象深刻。