為暴瘦解畫 稱身體健康 55歲伍詠薇增磅簽公司助擴市場

【明報專訊】伍詠薇暱稱「伍姑娘」，親切又帶點江湖味，加入娛樂圈後，稱呼她伍姑娘的人比伍詠薇多。她抱怨說：「係咪伍詠薇好難讀？當年亞視班衰仔攝影師最先叫伍姑娘的，佢哋最初諗邪嘢，之後個個跟住叫，成為我名字似的，大家叫『伍姑娘』時不要存邪念呀。」55歲伍姑娘自認是一匹野馬，拒受束縛，但有感香港市場僧多粥少，內地市場較大，不能單打獨鬥，被老友提醒後，決定簽約加盟英皇。近年她身形纖瘦，惹患厭食症和患癌傳聞，她承認偏瘦時曾擔心，做了身體檢查，醫生說她身體好健康，現已增磅。伍詠薇回顧人生先後簽下兩份婚約，一段只有短短13日，另一段快將踏入銀婚紀念，她說：「兩段婚姻也是天賜良緣，我人生中最寶貴的事情。」

記者：唐嘉晞

攝影：鍾偉茵

伍姑娘早前在社交平台貼的生活照，身形纖瘦，被形容似「紙片人」，惹來外界關心她的健康，有揣測她患厭食症和怪病，更諷她扮食早餐。對於各種傳聞，伍姑娘笑說：「有人話我患癌症，我先將這句說話塞番入對方把口：『你先啦！』我承認有段時間偏瘦，只有46公斤。頸部似樹根因我曾做甲狀腺手術，頸的皮膚最薄，手術要揭開皮膚再縫起來，會顯得更繃緊，平日吞口水也不似正常人暢順。見自己跌磅都有擔心，所以做身體檢查，中西醫診治，醫生說我健康冇問題，就係唔吸收。讀書時我是田徑隊，現在做gym與瑜伽，醫生話我是運動型，一般人年紀漸長肌肉流失，但我的肌肉記憶很好，有運動好快回復狀態，我暫停了高溫瑜伽，簽新公司第一個任務是肥番啲，現在已增磅。」

有話直說 鱷魚頭老襯底

伍姑娘常分享素顏照，在這P圖世代，豈不是搵自己笨？她說：「我手機都有美顏App，主要睇自己狀態，不會影響市容，有時只是跟網民傾偈，不想搞太多，我係我。」

網民喜歡伍姑娘有話直說，不時留言跟她交流，「好多人話我牙尖嘴利，我係理直氣壯而且轉數快，這是性格。不過我有做人的修養，不會以說話傷人。有時候說話快是傷害自己，當年在亞視講真話曾闖禍，又有次記者訪問時，連自己戀上有婦之夫都講埋，之後還要被誤會搏宣傳」。伍姑娘鏡頭前後大情大性，看似強勢，實質鱷魚頭老襯底，抱住事無不可對人言，曾在訪問中對記者說首任丈夫翁江培離世後，被傳媒日夜追訪，當時極度抑鬱想做傻事，曾想樓下若有傳媒守候就跳下去『責』埋對方。重提往事，她笑說：「30年前的事情，相信我當時講出嚟都係當笑話講。」

被蔡一傑一席話點醒

伍姑娘曾在不同電視台工作，拍戲又唱歌，在無綫前後近20年，但不是簽長約，因不想被縛。去年她主動跟英皇聯絡傾合作，「香港市場僧多粥少，內地市場好大，不能單打獨鬥。蔡一傑同我講：『老伍，你一個人唔得㗎！』知心朋友都提醒，謹慎考慮後，覺得英皇啱自己，主動問合作機會。去年簽約後楊受成老闆約我見面，他說：『識咁多年終於合作，公司似大家庭。』其實多年前英皇也曾邀約，有傾過，當時未是時機，我沒有簽約。現在天時地利人和」。

伍姑娘承認好鍾意演戲，「我係演員，唔係明星，希望有更大發揮。我好鍾意睇周圍人的表情動作，演員是神偷，平時的觀察是儲備，整裝待發等機會。兩年前《金宵大廈2》我雖然只演一個單元，觀眾已看到伍詠薇脫胎換骨。不同年紀看到不到風景，好開心現在的我在各方面也有進步。我好享受演戲，將自己的興趣成為職業又可以賺錢，真的好幸福」。

伍姑娘人生中簽過大大小小合約，有令她後悔的，更多是她珍視的。人生轉捩點是參加亞姐後簽約亞視，簽約英皇是她估不到的。21歲的伍姑娘1990年跟年紀大她31歲的會計師事務所高級合伙人翁江培拉埋天窗，簽訂人生第一份婚約，婚後13日，她在深圳登台，同行的翁江培心臟病發在深圳離世。

後來黎姿做紅娘，伍姑娘認識了練海棠，1999年7月1日閃婚，簽下第二份婚約，成為練太，今年銀婚紀念。25年的婚姻經歷過婚姻危機，2016年練海棠被影到「出軌」，兩人跨過難關，成為伍姑娘人生中維持最長時間的合約，她不禁自誇：「我好勁呀，我係一匹野馬，包括個人、思想。」

夫妻相處之道包容互𧨾

問到要維繫夫妻關係，是否互不管束對方？伍姑娘說：「婚姻關係裏沒有『管』呢個字，若要『管』，可能其中一方其實在忍。注意『忍』不等於包容，一段正常關係是互相關懷，兩人的原生家庭也不同，各有性格，互相喜歡對方就要包容，懂得欣賞對方優點，包容缺點。要互相𧨾而不是管，我所指的𧨾沒有造假成分，𧨾吓𧨾吓就一世，有唔開心要講出來，否則要個嘴嚟做咩？」她表示兩段婚姻都是天賜良緣，是人生中最寶貴的兩份合約，又稱人生如戲，最重要開心，「我最近學識每朝跟自己講：『早晨，今日太好了，身心靈健康！』」。

場地提供：Greenhouse Times Square by Gala Group

髮型：Debby Kwan@iHair

化妝：Henry Li

服裝：@Harvey Nichols