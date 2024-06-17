賀明年「七公主」60周年 薛家燕計劃海灘之旅

【明報專訊】薛家燕（家燕姐）昨日到會展出席保健產品活動，表示早前不慎絆倒腳傷已沒大礙，承認年紀大，眼見很多朋友離世，現在很珍惜與朋友相處時間，「怎樣去珍惜呢？最緊要令自己身體健康，真的很重要，我很僥倖有很多工作，不過女兒為我推了很多工作，寧願我慢慢攤長來做，雖然我不習慣，但見她這麼惜我，都放手交給女兒安排，現在就算是無綫的工作，如果超時或捱夜我都不做，若只工作8小時，很樂意做，最近公司給的工作都很遷就我」。

家燕姐表示有和「七公主」一班好姊妹分享養生之道，「陳寶珠成日話我周圍飛好難搵，叫我休息吓，蕭芳芳現在養了一隻小狗陪，她很開心，亦很注重keep fit，身形好靚。王愛明養尊處優，過着很舒適的生活，馮寶寶正於檳城歎世界，馮素波很鍾意演戲經常參與演出。沈芝華好鍾意去旅行，各有各享受美好的人生，我也覺得是一件樂事」。她透露明年「七公主」 60周年紀念，已計劃一班姊妹相約去旅行慶祝，「我們由童星開始，大家依然健在又咁開心，真的好珍惜，我們閒時都會相約出來飲茶、食飯和打麻將，傾童年趣事和當年美好的日子，明年看大家有沒有時間，去上海或三亞旅行，話三亞個海灘好靚，不過我特別提醒她們，我不著泳衣，看完《繁花》，我也想去上海」。

記者：林祖傑