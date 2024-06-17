【娛樂場】內地劇《看不見影子的少年》 「老差骨」智鬥失蹤少年引觀眾緝兇

【明報專訊】內地實力派男星張頌文與釜山國際電影節第二屆亞洲內容大獎最佳新人榮梓杉主演劇集《看不見影子的少年》，本月初在影視串流平台愛奇藝首播，好評如潮。張頌文與榮梓杉在《西小河的夏天》和《隱祕的角落》飾演父子，今次二人第3次合作，在新劇演緊張刺激的貓捉老鼠戲碼，默契昇華不少。

張頌文劇中演經驗豐富的「失孤」刑警，榮梓杉扮演神秘失蹤3年後重現人間的少年，一個孤獨堅毅警察，一個野蠻生長的少年，一幕兩人車上對話：「你好像很怕警察」、「你天天盯着我累不累」，充滿張力的試探對話與較量眼神，為劇集增添懸疑與緊張。

考驗觀眾推理邏輯

《看不見影子的少年》以1990年代為背景，一個小縣城裏3名少年突然一起失蹤，生死不明。負責該案的資深刑警王士塗（張頌文飾）一直追蹤3少年的下落，案發3年後，榮梓杉飾演的少年邊傑/小七突然現身並認親回家，由此揭開多宗失蹤案、拐賣人口案、誤殺、謀殺案件的真相。

劇中的懸疑情節層出不窮，每個細節都充滿了對觀衆的智力挑戰。當中金家企圖深藏的秘密更是令人費解，話題「詭異的爸、癲狂的媽、神秘的他」在微博引起廣泛討論。面對邊傑的歸來，儘管存在諸多疑問，金家選擇視而不見。從最初被捕的人販子，到似帶某種目的歸來金家的失蹤少年邊傑，這些情節令觀衆陷入思考。

劇情峰迴路轉

網民的猜測自劇集開播以來未曾停歇，熱議真正的邊傑已經不在，當揭露小七是張頌文被拐走的兒子豆豆時，劇情再次反轉，讓觀衆措手不及。邊傑繼父的謊言，為了證清白而揭露拐賣兒童犯罪集團慶爺的藏身之處，再到那個險被活埋，從繼父後備箱中掙扎而出的真邊傑，這些情節無一不使劇情更加撲朔迷離，令人難以捉摸。

《看不見影子的少年》主題曲由張頌文和榮梓杉合唱，張頌文在微博透露這是他首次為自己的作品獻唱主題曲。當劇組提出這個要求時，他一度以為是開玩笑，直到製片人把歌詞和音樂給他時，很喜歡歌曲的每個音符和每句歌詞。