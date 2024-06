亞洲巡迴見面會曼谷開鑼 帶樂隊唱5首歌 金秀賢含淚謝粉絲

【明報專訊】《來自星星的你》金秀賢近期憑高收視劇集《淚之女王》人氣再度登頂,早前宣布舉行亞洲巡迴粉絲見面會《Eyes on You》,地點包括橫濱、馬尼拉、台北等,並於8月10日來港舉行。見面會首站前日在泰國曼谷開鑼,熱愛音樂的金秀賢將見面會當成演唱會,安排樂隊現場演奏,獻唱5首歌曲,更一時感觸哽咽落淚。

文:蘇珮欣

有線頻道tvN韓劇《淚之女王》早前播出大結局,收視24.8%,取代21.6%《愛的迫降》,成為tvN史上最高收視劇集。人氣再度登頂的金秀賢順勢宣布舉辦亞洲巡迴粉絲見面會《Eyes on You》。首站曼谷前日舉行,金秀賢在活動前出席記者會,大讚泰國粉絲笑容漂亮,稱日前甫下機,即飛奔泰菜餐廳,品嘗芒果糯米飯,大讚是人生中吃過最好味的,還吃了海鮮及冬蔭功。

金秀賢透露閒時愛打高爾夫球、踩單車及登山,早前往濟州踩單車,笑言流下不少「血汗與淚」,又稱近日為準備粉絲見面會而頻頻練唱歌,「為了報答粉絲支持,準備了很多首歌曲,直到見面會前仍一直在練習,非常緊張,手一直在抖」。

金秀賢將見面會打造成半個演唱會,帶同樂隊到場現場演奏,全晚獻唱5首歌曲,有《淚之女王》插曲《Love You With All My Heart》及《Way Home》,以及翻唱3首英文歌,包括Lewis Capaldi的《Someone you loved》、John Legend《All of Me》及The Calling《Wherever you will go》。金秀賢與粉絲大玩遊戲,大談拍攝《淚之女王》的花絮。當大會播出粉絲準備的應援片段時,金秀賢大表感動,含淚感謝粉絲支持,場面感人。

香港站門票18日開售

見面會將移師至橫濱、馬尼拉、台北及雅加達等地,香港站則於8月10日假亞洲國際博覽館10號展館舉行。香港站門票明日(18日)早上10時於快達票公開發售,票價分$1680、$1380、$1080及$880。

金秀賢的《淚之女王》拍檔金智媛亦即將舉行亞洲巡迴粉絲見面會,首場周六(22日)在首爾舉行。另一方面,第19屆首爾電視劇頒獎禮將於9月25日舉行,大會近日展開人氣獎網上投票,截至昨晚,《淚之女王》金秀賢與金智媛分別領先男女演員人氣獎,下月14日截止投票,且看二人屆時能否得獎。