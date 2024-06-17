亞洲巡迴見面會曼谷開鑼 帶樂隊唱5首歌 金秀賢含淚謝粉絲

金秀賢在見面會前先跟泰國傳媒會面，時而雙手合十，時而做出心心手勢。在見面會上獻唱多首歌曲，大展歌喉，看到粉絲的應援片段，又感動得含淚致謝（圓圖）。

【明報專訊】《來自星星的你》金秀賢近期憑高收視劇集《淚之女王》人氣再度登頂，早前宣布舉行亞洲巡迴粉絲見面會《Eyes on You》，地點包括橫濱、馬尼拉、台北等，並於8月10日來港舉行。見面會首站前日在泰國曼谷開鑼，熱愛音樂的金秀賢將見面會當成演唱會，安排樂隊現場演奏，獻唱5首歌曲，更一時感觸哽咽落淚。

文：蘇珮欣

有線頻道tvN韓劇《淚之女王》早前播出大結局，收視24.8%，取代21.6%《愛的迫降》，成為tvN史上最高收視劇集。人氣再度登頂的金秀賢順勢宣布舉辦亞洲巡迴粉絲見面會《Eyes on You》。首站曼谷前日舉行，金秀賢在活動前出席記者會，大讚泰國粉絲笑容漂亮，稱日前甫下機，即飛奔泰菜餐廳，品嘗芒果糯米飯，大讚是人生中吃過最好味的，還吃了海鮮及冬蔭功。

金秀賢透露閒時愛打高爾夫球、踩單車及登山，早前往濟州踩單車，笑言流下不少「血汗與淚」，又稱近日為準備粉絲見面會而頻頻練唱歌，「為了報答粉絲支持，準備了很多首歌曲，直到見面會前仍一直在練習，非常緊張，手一直在抖」。

金秀賢將見面會打造成半個演唱會，帶同樂隊到場現場演奏，全晚獻唱5首歌曲，有《淚之女王》插曲《Love You With All My Heart》及《Way Home》，以及翻唱3首英文歌，包括Lewis Capaldi的《Someone you loved》、John Legend《All of Me》及The Calling《Wherever you will go》。金秀賢與粉絲大玩遊戲，大談拍攝《淚之女王》的花絮。當大會播出粉絲準備的應援片段時，金秀賢大表感動，含淚感謝粉絲支持，場面感人。

香港站門票18日開售

見面會將移師至橫濱、馬尼拉、台北及雅加達等地，香港站則於8月10日假亞洲國際博覽館10號展館舉行。香港站門票明日（18日）早上10時於快達票公開發售，票價分$1680、$1380、$1080及$880。

金秀賢的《淚之女王》拍檔金智媛亦即將舉行亞洲巡迴粉絲見面會，首場周六（22日）在首爾舉行。另一方面，第19屆首爾電視劇頒獎禮將於9月25日舉行，大會近日展開人氣獎網上投票，截至昨晚，《淚之女王》金秀賢與金智媛分別領先男女演員人氣獎，下月14日截止投票，且看二人屆時能否得獎。