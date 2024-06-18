港姐首輪面試 17歲中美混血兒Aisha省鏡 溫哥華《華姐》鍾翠詩張安妮鬥到香港

【明報專訊】《2024香港小姐競選》第一輪面試昨日於將軍澳無綫電視城舉行，有逾百參賽者出席，年齡介乎17至27歲，大部分擁有高學歷，當中有博士生、核數師、測量師、化驗師、實習律師、鋼琴家、老師、星探及演員等，外形質素參差，燕瘦環肥樣樣有。較省鏡有17歲中美混血兒倪舒雅、溫哥華《華裔小姐2023》亞軍鍾翠詩和季軍張安妮、「翻版何依婷」黃艷、「翻版蔡潔」Dolores及「翻版鄧上文」林懌，皆成熱門之選，被睇高一線能晉身複試。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

昨日面試逾百參賽者有靚人一族，包括17歲中美混血兒倪舒雅（Aisha），勝在夠青春、笑容甜美，不過她自認語言較蝕底，「我識講少少廣東話，但不是好叻」。23歲倪樂琳（Ellyn）畢業於城市大學，五官標緻，笑容甜美露出酒窩。鍾翠詩（Tracy）與張安妮（Annie）大有來頭，是溫哥華《華裔小姐2023》亞軍與季軍得主，今次來港再鬥過。

「翻版鄧上文」性感搶鏡

部分參賽者跟女藝人撞樣，貌似何依婷的黃艷（Sofie）現為港大碩士生；性感現身的22歲林懌（Lauren）亦略有前港姐鄧上文影子；25歲「翻版蔡潔」Dolores與21歲樹仁大學生李晨萱到場時被傳媒包圍拍照，顯得有點驚惶失措，前者忘記攞行李箱落車，後者則遺忘付款，雙雙要的士司機提示。26歲Dolce從事廣告統籌及介紹單位的節目主持，面對鏡頭表現淡定。

姊妹花結伴參賽

選美活動是不少女生的夢想， 吸引姊妹花26歲Jen和24歲的Kelly結伴參賽。23歲港大機械工程系碩士生彭芷晴（Jenna）和化驗師黃沁如（Kiara）有備而來，齊齊露腰騷腹肌。來自山西的浸會大學生王慧璇（Coco）特意化濃妝；19歲溫晴穿著綠色晚裝，與穿黑色絲絨晚裝的24歲Zizi，為了面試隆而重之打扮，但看起來有點娘味。專程從深圳來參選的26歲張睿盈（Judith）戴眼鏡面試。24歲甘嘉霖（Hailey）自爆獲朋友讚美似前港姐謝嘉怡和陳凱琳，更信心滿滿擺甫士影相。26歲Sophia身形豐滿，被問到體重，她稱不方便透露，但有決心為選美減肥。

來自河北的陳甜甜、27歲內地網紅Krystal、26歲張玥及丁雨然，不約而同以性感戰衣亮相，張玥自爆道：「上圍有100cm。」擁間尺鼻、左手臂有紋身的丁雨然充滿自信，她說：「我有D級身材。」24歲Melody著短裙露出大腿的「love myself」紋身。問到紋身是真是假？她說「下次講你知」。熟口面的蔡優美承認去年來參選，可惜面試出局，今年趕尾班車捲土重來。

約40人晉級第二輪面試

無綫高層樂易玲、何小慧及鄧煒鵬受訪時表示，今年約有400多名參賽者報名，部分因工作難以請假，未趕及回港面試，會安排網上面試，又大讚今年參賽者質素不錯，目標篩選至40人晉級第二輪面試。提到有不少參賽者鄉音重？他們指以往都有，不懂廣東話會較輸蝕，但亦有很多土生土長的香港人參選。至於參選者有紋身，他們指會視乎紋身內容及有否影響美觀，肥瘦方面也不成問題，相信後生女可以輕易減磅。問到可有參賽者「照騙」？樂易玲承認有些照片跟真人有點距離。

樂易玲：不止家庭背景審查

今年吸納很多內地美女參選，是否受應屆港姐亞軍王怡然與季軍王敏慈帶動？他們指去年水準不錯。會否因王怡然的家庭出現負面新聞，對今屆參賽者提高背景審查？樂易玲說：「家人與她無關係，我們一向有審查，不止家庭背景，就連學歷、社交媒體都會小心。」他們透露構思佳麗分批到不同地點拍外景。

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