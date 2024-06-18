台北小巨蛋逾萬歌迷提前慶生 張學友被病毒攻擊肺部 盡力演出

【明報專訊】張學友3月因確診新冠病毒，取消3場上海站《60+世界巡迴演唱會》，上周又因感染RSV（呼吸道合胞病毒）被迫停辦3場台北站，雖尚未完全康復，仍如期繼續開騷，前晚順利完成台北站尾場，逾萬名歌迷高舉「710生日快樂」紙牌，提前為學友慶祝63歲生日，同時期待學友明年3月重臨小巨蛋補場。

口乾多痰 嗓子有點啞

學友前日出發往小巨蛋，先在酒店門外跟逾百守候的粉絲互動。被問到身體狀况時，他舉起「讚」手勢報平安，不過晚上正式演出時，他透露狀况沒有比前一晚好，他說：「我會盡量小心去唱，完美是不可能，但希望勉強做完整的演唱會給大家看，要不斷喝水，前一天唱沒有那麼乾，今天唱兩句就乾，嗓子有點啞，會有很多痰，不好意思。」

學友於尾場再次施展「一字馬」，自詡60+還是非常有活力，但因感染RSV未痊癒，唱到《分手總要在雨天》時幾度出現異於平常的表現狀况，他無奈稱：「中了病毒以後，它對我不客氣，攻擊我上呼吸道、肺部，我覺得很困擾。」唱畢《我真的受傷了》，他亦向觀眾說：「大家好嗎？我普普通通，大家知道我帶着病過來的，也帶着抱歉的心，覺得沒辦法盡興演出，對不起大家，但如果取消了，更對不起大家，這是很困難的選擇。」對於無法表現完美，「安歌」時學友說：「我真的盡力了！謝謝台灣朋友對我的愛護！」

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