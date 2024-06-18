陳奕迅腮骨裂需6星期癒合 佛山演唱會押後明年1月

【明報專訊】陳奕迅（Eason）上周一打網球期間中暑休克暈倒，下巴受傷縫逾30針，令重慶6場演唱會要延期舉行。原定7月12日至14日、19日至21日，Eason在佛山站舉行6場演唱會，昨日主辦單位宣布因Eason需要更多時間休息康復，佛山站演出需延期至2025年1月舉行。

康復進度良好 兩天後可出院

Eason經理人甘菁菁（Lisa）表示，經過醫生團隊一星期的專業治療及悉心照顧，Eason目前康復進度良好，再過多兩天應可出院回家休養。經醫生團隊檢查及評估後，因骨裂部分需時間自然癒合，康復期需6星期，醫生建議Eason最好給予身體充足時間休息，以及復康物理治療，以確保日後演出質量不受影響。

精神體力OK 盡量不說話

甘菁菁表示Eason目前精神狀態很好，傷口已經拆線，「根據醫生評估，Eason康復期需6個星期，所以我哋希望佢完全康復才演出。醫生非常專業，傷口縫合得好好，只是輕微見到一條幼線，目前他只可以進食流質及軟綿綿的食物，如粥、冬瓜、雞蛋及肉碎等，好讓腮骨骨裂位置盡量休息，等待自行癒合。（可有瘦了？） 他只是清減少許，大家不用擔心，精神體力全部都OK，只是不可以大力咬碎食物，又盡量不說太多話」。

對於是次佛山演唱會延期，對受影響歌迷帶來的失望及造成不便，甘菁菁表示真誠致歉，希望大家諒解。有關延期及補償安排，主辦方廣州寶輝文化發展有限公司將會公布。

娛樂組