【娛樂場】《香港小B選舉》推廣德智體群美 谷德昭自認懦夫當爸欠勇氣

谷德昭（最後排中）貼出8名小B跟主持和評判大合照。（網上圖片）

【明報專訊】谷德昭、沈殷怡和曾贊學（阿神）主持ViuTV新節目《香港小B選舉》，展開別開生面的「兒童選美會」。8名參賽小B做齊傳統選美比賽項目，連泳衣環節也不缺。節目主題並非睇一班「老積」小朋友鬥靚、鬥才藝，想帶出在連場比試中，考驗小童的潛能，以及家長的反應，過程中秘密加插社會實驗，剖析一班未來主人的心理，是個有笑有淚有反思的真人騷。

8小B分別讀幼稚園至小一，以「德智體群美」為主題展開多場比賽，上周首播，一班小B先以參加傳統選美型式登場。有收看的觀眾發覺8小B性格非常鮮明，各有特質，卓嵐是全能型學霸；Monna十分奔放，用可愛打破世上所有規則；熹熹性格充滿矛盾又百厭，不時強行探索最複雜的成人世界。

新一先拔頭籌

甜心Eunice透過擁抱，解決所有問題，多才多藝的的新一盡顯個人魅力；小善性格傲嬌，以最柔弱的姿態，說最倔強的話。Kyle與世無爭，幽默又佛系不愛解釋，Migal霸氣外露，台上盡現女王一面，台下是眾人的大家姐。

新一率先成為選美大賽冠軍，被形容為「男性荷爾蒙max」，7歲已擁有別人18歲想擁有的一切。之後一眾小B繼續接受不同考驗，包括「填鴨式學術常識問答比賽」、「小朋友合作購物任務及執屋任務」、「體能大決戰」，以及「親子才藝表演」等。

谷德昭答應任主持因節目背後有一個很有愛的製作團隊，監製劉靜妍執導《公司冇逼我跑馬拉松》，富娛樂性又能帶出信息，《香港小B選舉》也不例外。

最緊要大人細路都開心

谷德昭在社交平台發文稱最初獲邀任兒童選美節目主持時感反感，直至了解創作理念，「選美比賽只係熱身，藉此同小朋友玩熟，同時認識家長們，因為今次唔只拍小朋友，也拍家長。節目想通過不同環節，推廣求學只求分數之外的德智體群美善，所有環節全部有家長參與、睇住，拍攝時我經常掛在口邊的一句話是：『小朋友與家長都要玩得開心，將來有一段快樂的回憶，如果播出時觀眾都鐘意，咁就贏贏贏贏！』」

贊成做父母先領牌

谷德昭透露在十幾人的製作團隊中，只有一人有小朋友，他笑說：「呢個節目仲有一個目的，係畀啲已經有小朋友嘅家長，參考吓其他家長的不同培育小朋友theory，更重要嘅係畀啲未有小朋友，準備有小朋友嘅準爸爸媽媽們，思考自己是否適合做父母。大部分小朋友都好可愛，做父母好大責任，我贊成做父母應該要先領牌。」他自認「懦夫」，因為在香港做父母要好勇敢，「係一個充滿競爭同好多比較嘅社會下，去養育小朋友係一件好勇敢嘅事」。

阿神早前出席節目記者會時，自爆拍攝期間曾被小朋友排斥欺凌，之後熟絡了才得到信任。節目播出後，阿神在社交平台分享感受時，有幾個參賽小B留言給他打氣，相信鏡頭後，他用了很多時間跟一班小B交流。

《香港小B選舉》ViuTV（99台）

逢星期一至五 晚10時30分