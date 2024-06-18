丹尼爾首奪東尼獎向女友示愛 安祖蓮娜祖莉監製《局外人》奪4獎

謝洛美史壯（上圖）與莎拉寶森（下圖）在東尼獎稱帝封后，為邁向EGOT又近一步。（路透社）

【明報專訊】表揚美國舞台劇傑出作品及演員的東尼獎前日舉行頒獎禮，今年有不少縱橫影視界的演員奏凱，《盜墓者羅拉》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）監製的音樂劇《局外人》（The Outsiders）捧走4獎，童星出身的《哈利波特》丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe），亦首次贏得東尼獎，致謝時趁父親節向父母致敬，又向去年為他誕下兒子的《漫才梅索太太》愛倫達克（Erin Darke）示愛，指她和兒子是其遇過最好的事。

美國演藝界有所謂EGOT，4個英文字母分別代表電視艾美、音樂格林美、電影奧斯卡及舞台劇東尼獎等4個界別的最高榮譽，歷來只有19人晉身此殿堂。前日舉行第77屆東尼獎頒獎禮，不少嘉賓及候選者來自歌影視界；《西城故事》金像女星亞莉安娜黛博斯（Ariana DeBose）連續3年擔任主持。贏得兩獎的《Hell's Kitchen》，以樂壇天后Alicia Keys年輕時經歷為故事背景，她並擔任監製，更跟驚喜現身的Jay-Z獻唱《Empire State of Mind》。

安祖蓮娜祖莉擔任頒獎嘉賓，並帶同女兒慧安（Vivienne）現身；前者監製的音樂劇《The Outsiders》，改編自S.E. Hinton於1967出版的小說，《教父》大導演哥普拉（Francis Ford Coppola）曾拍成電影《局外人》。前日在東尼獎贏得最佳音樂劇及導演等合共4獎，成績不錯。

得獎演員方面不少來自影視界，其中曾拍過電影《疑．媽》及劇集《美國犯罪故事》的莎拉寶森（Sarah Paulson），憑《Appropriate》擊敗謝茜嘉蘭芝（Jessica Lange）及麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）等對手，贏得舞台劇最佳女主角。《Appropriate》講述關係疏離的家人，在父親逝世後爭奪遺產，從一件遺物中發現這個家庭的過去，積怨多年瞬間爆發。謝洛美史壯（Jeremy Strong）憑《傳媒家族繼承人》曾在艾美獎稱帝，如今再以易卜生名著《人民公敵》（An Enemy of the People）首膺東尼劇帝殊榮。

小時候以《哈利波特》電影系列走紅全球的丹尼爾域卡夫，近年在舞台劇界發展，憑音樂劇《Merrily We Roll Along》首次獲東尼獎提名，即贏得最佳男配角。前日頒獎禮剛好是父親節，丹尼爾致謝時亦提到爸爸，「我雙親也坐在某處，父親節快樂，我很愛你們」；他亦趁機向女友愛倫達克表達愛意，「親愛的愛倫，你和我們的兒子是我遇過最好的事，我很愛你們，多謝大家」。他其後接受記者訪問，稱《哈利波特》拍竣後，不知道自己的演藝事業會如何發展，於是嘗試參演舞台劇，「去年扮演Weird Al及演出了《Merrily We Roll Along》，都很精彩」。

獲13項提名領先的《Stereophonic》，贏得最佳舞台劇等5獎，成為今年的大贏家，該劇講述1970年代一隊搖滾樂隊準備製作專輯的過程。