陳瑞輝女友高調宣示主權惹不滿 被揭對話截圖「點解AK搵我傾偈嘅？」

【明報專訊】MIRROR成員陳瑞輝（Frankie，皮皮）前年5月宣布跟相戀13年的舞蹈員女友Hei分手，當時Frankie在社交網表示只涉及雙方私人關係，不涉他人元素。去年平安夜Frankie突然公告有新戀情，但未有公開女友身分。至近日他不時在社交網分享女友拍攝的照片，獲不少「皮寶寶」（粉絲暱稱）讚賞。

Christy現身男友《見面祭》

「皮嫂」Christy突高調留言，回應為Frankie影的「女友視角」相片，稱多謝皮寶寶厚愛，「我會影多啲畀大家睇，同埋爭取多啲福利」。Frankie亦不避忌回覆女友放閃道：「難得逼到你出嚟講多謝，我都要多謝你！你影啲相好靚。」不過Christy高調宣示主權，引起很多皮寶寶不滿，認為Frankie正值事業搏殺期，戀情不宜太高調。有粉絲更指Christy日前現身Frankie的《HI MIRO！見面祭》，跟其他粉絲排隊取御守，還穿男方自家品牌未推出新衫，再惹部分粉絲氣憤。

有網民爆料指Christy曾做過傳銷，社交網有很多性感照、跳鋼管舞影片等。有人貼出對話截圖，指Christy自爆「見一個愛一個」，又自揭周旋在Frankie及江生（AK）之間。其中一張疑似截圖內容，女方問：「點解AK搵我傾偈嘅？」疑似Frankie似有醋意回覆：「佢搵你一定去」、「你唔好搵我喇！你自己一早都揀咗，你講嘅，佢搵你一定會去，做咩我要對自己咁差啫？」女方回覆：「佢唔會啦，傾閒偈only，同埋佢有女㗎嘛！」另一張對話截圖，疑是AK與Christy普通私訊對話，不過女方在截圖上留言：「皮皮嬲咗我，因為我成日提AK，𠵱家AK又係咁TEXT我，我都唔知係咪皮皮搵佢嚟試我，但係AK應該唔知我同皮皮咩關係。」

網民懷疑皮皮出軌

有網民又整合相關時序，意外發現皮皮疑似出軌。皮皮與Hei在2022年5月宣布分手，根據爆料照片，皮皮2021年10月開始接觸Christy，又傳過自拍照給對方，到年底時，Christy表示三個男人三段關係都是做第三者，盼2022年找個有錢佬等，事件引來網民熱議。

娛樂組