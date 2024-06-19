【娛樂場】許靖韻新歌《被吃掉的靈魂》 治癒身處低谷

許靖韻難忘海邊拍MV，一臉憂愁的她跟在開心暢泳的人形成很大對比。

【明報專訊】許靖韻（Angela）新歌《被吃掉的靈魂》，令人聯想到她2017年的作品《被討厭的勇氣》，歌詞同樣出自林若寧，不過展現兩種完全相反心境。

Angela表示錄歌時跟監製徐浩都覺得林若寧像是有意無意將《被吃掉的靈魂》與《被討厭的勇氣》關連起來，但其實沒有，「我們嘗試去理解，因為《被討厭的勇氣》係我出道第四五年，一個成長階段，林若寧畀咗呢首歌我，係非常之正面鼓勵我。到今年，佢就畀咗呢首超級負面嘅歌我，究竟係點解呢？」

Angela認為林若寧可能覺得她開始可以handle到負面情緒，「我覺得兩首歌一個天、一個地，極大contrast，我們又覺得好似又有啲關連，因為好好活着都係最大嘅勇氣」。

消化歌詞 有所頓悟

《被吃掉的靈魂》歌詞提到：「沒有覺知，當我生存喪失宗旨，與死很類似，要扮正常人類時，誰來問我呼吸的意思，腐化的心靈欠缺心事，沒有東西在意，若然餓死都可以。」Angela消化歌詞後說：「有時候我哋會將『攰到想死』掛喺嘴邊，但唔會真係畀自己死，覺得有啲反映咗喺歌詞裏面」。

性格極端 曾喊足一日

Angela一直予人開朗正面感覺，但總有沮喪時，自爆性格極端，情緒可以由零跳到一百，「平時可以好開心，唔開心時係爆發式咁喊。試過喊足一日，頭痛到食止痛藥先瞓到覺」。她想將《被吃掉的靈魂》送給處於低谷的人，「一個人失落時，好難去聽一些輕快的歌。如果你處於絕望，希望這首歌可以治癒到你」。

新歌MV構思一個女仔在屋內，釋放了很多情緒，不開心或者嘗試令自己開心，不同的情緒都在此屋經歷，最後她選擇出去唞氣，到海邊走一走。

海邊拍MV下雨勁有feel

Angela說MV首場戲最印象深刻，「拍第一場海邊景，當時落毛毛雨，成件事好襯《被吃掉的靈魂》。如果拍第一場係陽光普照或者係好好天，就覺得同首歌夾唔到」。她透露鏡頭前後，對比極大，「MV裏我嘅情緒要比較唔開心、負能量，我們拍攝期間嘅環境好歡樂，有好多學生同埋其他人喺側邊游緊水，好開心，同我形成好大contrast」。