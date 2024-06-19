抗病紀錄片首映 全場觀眾起立拍掌 Celine Dion感動流淚

【明報專訊】加拿大樂壇天后Celine Dion於2022年12月透露患上僵硬人症候群（簡稱SPS），導致軀幹、肢體肌肉僵硬，被迫取消巡唱，停工專心治療。她把抗病過程拍成紀錄片《I Am: Celine Dion》，將於本月25日在影視串流平台Prime Video上架，前日率先在紐約舉行首映禮，她跟23歲長子Rene-Charles結伴行紅地氈。活動開始前，她先感謝主診醫生、紀錄片導演、家人和粉絲支持，全場觀眾隨即起立鼓掌致意，令她感動落淚。

56歲Celine Dion日前接受美媒訪問，稱2008年已隱約出現SPS病徵，可惜未能對症下藥，只能透過重劑量鎮靜劑煩寧（Valium）以減輕痛苦；直至2020年全球疫情爆發，她在「賭城」拉斯維加斯的駐場表演亦要暫停，不用表演的日子讓她放心減少服藥，並抽出時間拍攝紀錄片《I Am: Celine Dion》，分享自身抗病經歷。

Celine強調紀錄片內容並非聚焦她的演藝事業，而是提醒歌迷「究竟她為何要延遲甚至取消巡唱」，藉此喚起世人關注SPS的影響；正如Celine所說，當她承認患病後，收到大量「認識和不認識我的人」私訊，查詢有關SPS問題，當中部分人會自行上網搜索資料，了解更多病情，「我覺得自己有責任提高世人對SPS的認知」。

《I Am: Celine Dion》前日在紐約舉行首映禮，Celine上台致辭，首先多謝主診醫生Amanda Piquet「把我的恐懼轉化成希望」，同時宣布捐出200萬美元（約1560萬港元）為科羅拉多大學醫學院成立自體免疫神經學基金，並由Piquet擔任首屆主席；然後感謝紀錄片導演Irene。美媒Variety在首映禮前訪問Irene有關拍攝紀錄片的過程，「Celine病情每日在變，有時我以為可以開機拍攝，但她根本不適合上鏡；亦試過她明明抱恙，面對鏡頭反令她感覺變好」。

Celine特別鳴謝家人給予的愛，「假如沒有3名兒子的關愛和支援，我今日不可能站在這裏，多謝Rene-Charles、Nelson和Eddy」，說罷忍不住感觸落淚，長子隨即取來紙巾，讓母親拭淚；她又感謝歌迷長期支持，「謝謝你們成為我人生旅程的一部分，這部電影就像是我送給大家的情書，希望在不久的將來，能夠跟你們再次見面」。說罷全場觀眾起立鼓掌致意，場面感人。