7月赴紐約領亞洲之星獎 謝霆鋒為角色花一年操肌 捱餓開工

【明報專訊】謝霆鋒任動作指導兼主演電影《海關戰線》未上映已獲國際影展重視，除成為第26屆意大利烏甸尼遠東電影節閉幕電影，又獲邀參展第23屆紐約亞洲電影節，謝霆鋒同時獲頒亞洲之星大獎，表揚多年來在影壇的卓越表現和貢獻，他7月中到紐約領獎。謝霆鋒在《海關戰線》開拍前一年逐步鍛煉體魄，嚴格監控飲食，操出結實肌肉，展現剛陽味。

謝霆鋒、張學友、林嘉欣、劉雅瑟、吳鎮宇、關智斌、陳家樂、衛詩雅和袁富華等合演邱禮濤執導的《海關戰線》，7月5日在港上映。新片早前獲邀第26屆意大利烏甸尼遠東電影節閉幕，謝霆鋒伙導演邱禮濤和編劇李敏赴意大利出席全球首映禮，觀眾報以掌聲與歡呼聲表達讚賞。

《海關戰線》近日獲邀參展第23屆紐約亞洲電影節，謝霆鋒獲頒亞洲之星大獎，古天樂、郭富城、林家棟和日本男星阿部寬曾取此殊榮，大會表揚謝霆鋒多年來在影壇的卓越表現與貢獻，謝霆鋒將於7月中飛往紐約領獎。

操到最弗影寫真

首次身兼男主角和動作指導的謝霆鋒嚴陣以待拍《海關戰線》，開工前不但要構思連場動作戲，務求達至悅目、有創意，提供官能刺激效果，又要提升自我以應付連場高難度演出。他於電影開拍前一年，逐步鍛煉體魄，有計劃地將狀態操到最弗。正式開機前，拍下陽剛味十足的寫真，經過健身、打拳等地獄式特訓，加上嚴格監控飲食，謝霆鋒將體態操到巔峰水平，一身結實肌肉，展現他對新片的重視和專業態度。

謝霆鋒解釋為《海關戰線》花一年時間武裝自己，「今次確實是我對身體要求比較高的一部戲，始終主題有關紀律部隊，一定要以最佳狀態上陣，所以對自己的身體狀態定下最高要求，無論飲食、練拳、健身，都是嚴謹了一點」。

秘訣忍口食得清淡

被問到操肌有什麼秘訣？謝霆鋒笑言：「沒有什麼秘訣，最重要吃得好清淡，因為有很多動作場面，一定要有足夠運動量，主要在飲食方面，我們有很多夜戲，連續通宵了3星期，但凡捱夜都會想吃東西，無論你怎樣維持，也很有難度。」他採取忍字訣，配合大量動作戲，加上之前的刻苦訓練，練出完美體態。《海關戰線》其中一幕，謝霆鋒與劉雅瑟演對手戲，裸露上半身出鏡，展示操練成果。

娛樂組