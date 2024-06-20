【開箱】《巴黎深淵》塞納河現鯊蹤 影射奧運抨擊政客

【明報專訊】法國災難片《巴黎深淵》（Under Paris）本月5日在影視串流平台Netflix上架，以5天時間累計4090萬觀看次數，不但在非英語電影榜登頂，並且是6月3至6月9日的一周總冠軍，播出未夠兩星期已攀升至Netflix非英語電影史上最高收視第5位，僅次於挪威片《山怪巨魔》，以及3部西班牙電影：《絕地盟約》《無處逢生》和《絕命大平台》，《巴》片大有機會讓法國吐氣揚眉爭取更高位置。此片講述巴黎舉行三項鐵人國際賽，市長不理勸告，即使塞納河滿布鯊蹤，依然堅持如期舉行。既觸及保育議題，同時影射下月奧運，亦抨擊法國政客；連著名小說作家史提芬京（Stephen King）也在社交平台表示，原以為此片會像《龍捲鯊》（Sharknado）般滑稽搞笑，怎料喜出望外，稱最後25分鐘尤其精彩。

受《千萬別抬頭》啓發

《巴黎深淵》講述花都首次舉辦三項鐵人國際賽期間，年輕環保分子米卡發現巨鯊在塞納河深處游動，急忙告知專研鯊魚的科學家索菲亞。索菲亞與指揮官阿迪爾及後者的上司警告巴黎市長，鯊魚會對參賽者構成危險，要求延期，但被拒絕，最終引發不可收拾的災難。

此片導演薩維耶尚（Xavier Gen）拍過Netflix電影《單身派對搞大佢》及劇集《怪盜羅蘋》，曾經憑《星光夢裏人》獲提名奧斯卡最佳女主角的貝妮絲碧祖（Berenice Bejo）扮演主角索菲亞。身兼編導兩職的薩維耶尚接受美媒訪問時表示，拍鯊魚題材，最初找資金到處碰壁，「傳統法國電影人認為大白鯊題材只會由美國和韓國人來拍」。薩維耶稱最終找到Netflix願意出資，成本約1500萬至2000萬歐元（約1.26億至1.68億港元），以法國標準而言算貴，但後期製作在當地完成，得到稅務優惠；電影則在比利時及西班牙取景，尤其多場水底戲及三項鐵人賽的戲分，全都在西班牙阿利坎特拍過《海嘯奇蹟》的戶外大型水缸完成。

《巴黎深淵》有關鯊魚災難、環保及虛偽政客，很容易讓人聯想起另一Netflix大熱作《千萬別抬頭》，所不同也許是後者態度更嬉笑怒駡。薩維耶尚不諱言受《千》片影響，譬如塞納河向來受污染不宜游泳，巴黎女市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）倡議清潔，並動用15億歐元淨化水質，好讓下月奧運舉行期間，運動員和遊客都可落水；片中三項鐵人國際賽在塞納河舉行，不就是一種影射嗎？薩維耶稱戲中政客的一些對白更取材自現實，伊達爾戈或法蘭西島大區議會主席佩克雷斯（Valerie Pecresse）均說過，只是語境不一樣。薩維耶稱只想強調人的愚昧及錯誤決定，片中的環保分子，也做出錯誤決定，例如米卡的慘死，便由此造成。薩維耶自言貝妮絲碧祖扮演的索菲亞，靈感來自他很支持的NGO組織海洋守護者協會（Sea Shepherd），稱此片也不是要針對奧運，認為把全世界的人連結一起是好事，但當中政客的虛偽及商業操作，他不敢苟同。

開拍續集可期

確實片中巴黎市長的造型跟佩克雷斯十分相似，而且有點臉譜化；當索菲亞與阿迪爾講述塞納河現鯊蹤，她不但態度上已滿是不相信及輕視，更因投資巨大，斷言拒絕延期或其他可能。到軍隊開槍射殺群鯊，引爆水底炸彈，導致河水氾濫，巴黎成為澤國，她只呆若木雞，還被捲進水裏，亦是陳套安排。爛番茄網站對此片的觀衆好感度只有33%，看來收視雖佳，但觀衆預期此片會像《極悍巨鯊》一類的災難片，從第一場短鰭鯊莉莉絲攻擊潛水團隊，到索菲亞被急速拖往海底死裏逃生，到米卡利用聲納引莉莉絲出來，鯊魚動態均不算逼真，這也許是導演的刻意安排，但以特技效果而言，與觀衆的期望有落差。

《巴黎深淵》較可取是沒把鯊魚妖魔化，即使適應了淡水生活，變異後能孤雌生殖，並迅速繁殖，也只是歸咎人類不愛惜海洋所造成的破壞。片末爆炸發生後，被河水包圍的屋頂上，阿迪爾問索菲亞「完了嗎？」拉闊鏡頭卻見鯊鰭處處，此時透過電腦屏幕更暗示莉莉絲及其後代已在世界各地繁衍，相信不久後此片將會宣布開拍續集。