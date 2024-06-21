【明報專訊】《80告別樂壇演唱會》是葉振棠55年歌唱生涯首個紅館個唱，完成多年心願，他說：「其實香港每個歌手都希望在紅館開個唱，10年前我跟葉麗儀已有這個念頭，但無奈申請了8次都不成功，當然有小小失望，葉麗儀都說申請到心灰！今次原本想在文化中心開，公司認為既然有紅館開騷這願望，又退出樂壇，不如試試申請紅館。這次真是夠運，雖只可以開一場，但都叫做圓夢啦！可能都是因為用了告別演唱會這個名義，覺得我都不唱了，就畀次機會讓我圓夢。」

首次亦是最後一次在紅館開個唱，為唱歌生涯畫上完美句號，葉振棠表示會出盡渾身解數，「其實做一個這麼大型的演唱會壓力很大，站上紅館的舞台當然是希望做到100%好，這樣才對得住歌迷。我會將一生最好的歌再次為歌迷唱，將最好的歌送給他們，多謝他們這麼多年的支持」。

出盡渾身解數 金曲獻歌迷

葉振棠表示歌單由1970年代的歌開始，90%都是大家耳熟能詳的歌，其餘冷門少少，但對他甚有意義。嘉賓方面已發了英雄帖，邀請慈善專輯12名朋友幫忙，他說：「可能撞着他們不在港，又或者有其他事要做，我當然希望他們全部出席，但葉麗儀在澳洲有事來不到，她稍後在伊館開騷，看看有否機會做她的嘉賓吧！」