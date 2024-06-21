黃子華拍《破．地獄》長知識 許冠文：每次離開殯儀館都有啟示

【明報專訊】許冠文與黃子華自電影《神算》後，相隔32年再合作《破．地獄》，由陳茂賢執導及編劇，其他演員有衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只及鍾雪瑩，將於今年11月上映，先導預告、海報及首批劇照昨日曝光。

透過殯儀行業談生死議題

預告片中，許冠文在靈堂做破地獄儀式，黃子華則在燒衣爐旁若有所思，念念有詞說：「香港嘅殯儀，係一文一武嘅組合，『文』嘅係行街、『武』嘅係喃嘸……」鏡頭一轉，子華與許冠文相對而坐，許冠文語重深長說：「最緊要嘅係，過得自己、過得人！」配合海報中兩人在義莊前倚門而站，氣氛莊嚴而具濃厚故事感，點出《破．地獄》透過殯儀行業談生死議題。

在黃子華眼中，破地獄是香港的獨特文化與表演方式，值得細賞及重視，他說：「我的人生中，曾親眼看過幾次破地獄，近距離見到師傅在面前噴火、弄劍，我想不到還可以在什麼地方看到這麼特別的告別儀式！電影裏，不但呈現破地獄儀式，更透過香港殯儀行業，探討生死這件人生最大的事。」他又稱憑該片長知識，譬如為先人化妝，並不是隨便畫兩畫的事，當中有很多學問，很慶幸參與一部做了很多資料蒐集、如此真實的電影。

許冠文亦被《破．地獄》的劇本深深打動，尤其涉及生死的部分，「有沒有來生是另一回事，先說我去殯儀館，跟一名朋友說再見，站在道教立場，他離開了，我還要面對餘下的人生，如何面對呢？每次離開殯儀館，無論對先人、生人，都有某種啟示，先人已離開世俗，去尋求另一個人生，理應報以祝福；對生人而言，則應該重新再體會人生，把握一個新方向，這樣說來，生與死都有好處！」

衛詩雅表示能與黃子華、許冠文合作既開心又痛苦，「劇本非常好，拍攝亦很愉快，但基於角色遭遇，拍攝時我必須隔離自己，專心準備演出，不能經常跟兩名前輩取經，內心很掙扎！」她因為這部作品對生死有新的領會，希望觀眾都會有共鳴。

娛樂組

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