【開箱】《地下殺神》獵奇動作片 狄夫柏圖扮John Wick復仇

【明報專訊】《九龍城寨之圍城》香港票房過億，成為本地史上最賣座動作片，美國「爛番茄」網站更給予87%好評，堪稱叫好叫座。類似情况最近亦發生在《一百萬零一夜》印裔英籍男星狄夫柏圖（Dev Patel）首次自編自導自演《地下殺神》（Monkey Man），此片製作費僅需1000萬美元（約7800萬港元），全球票房累收3465萬美元（約2.7億港元）可謂穩賺不賠，爛番茄得分更達88%，難免令人對這部「印度版《殺神John Wick》」充滿好奇。

殺貪官報母仇

《地下殺神》早在2021年煞科，據報影視串流平台Netflix購入播映權，然而此片監製兼《訪．嚇》導演佐敦比爾（Jordan Peele）認為，電影還是應該在戲院看才過癮，於是進行回購，等待疫情過後，排期今年4月在歐美及印度等地開畫，香港延至昨日（20日）上映。故事講述狄夫柏圖飾演孤兒波比，工餘參加地下拳賽，一邊掙錢一邊練武，然後伺機接近警察局長，以報殺母之仇。

表面上《地下殺神》說的是波比與警察局長之間的「家恨」，然而背後更牽涉政治選舉舞弊的「國仇」。故事由波比童年說起，她跟母親原居森林村莊，生活清貧但快樂，直至貪污局長奉命收地，讓商人興建工廠，他不單放火燒村，更在波比面前姦殺其母，此仇不共戴天。當他長大後發現，局長只是傀儡，幕後黑手更可惡，偽裝民族英雄收買人心，暗地勾結政商，最後更操控選舉。波比先殺局長，再捨命撕破黑幕，結局悲壯而痛快。

《殺神》系列監製

《地下殺神》雖在印尼巴淡島取景，故事卻發生在虛構的印度城市Yatana，台前起用當地演員拍攝，本地觀眾難免感覺陌生，較為熟悉的只有最近參演《隊冧全世界》的南非男星沙杜高柏（Sharlto Copley），扮演地下拳賽負責人Tiger。幕後方面，除了佐敦比爾擔任監製外，《殺神John Wick》系列的Basil Iwanyk及Erica Lee亦榜上有名，加上兩片同樣以血腥暴力的動作場面為賣點，狄夫柏圖在電影最後一幕的造型，更擺明向奇洛李維斯（Keanu Reeves）致敬，因此外國傳媒稱之為「印度版《殺神John Wick》」可謂合情合理。本地發行商順水推舟，為中文片名加上「殺神」二字，也是理所當然。

不過，《地下殺神》製作水準明顯不及《殺神John Wick》，前者動作設計單調重覆，不及後者花巧悅目，就算跟早前上映的同類型作品《隊冧全世界》比較，故事亦見拖泥帶水，波比不斷回憶亡母片段便是一例。另外，本片刻意把印度描繪成為貧富懸殊、男盜女娼、官商勾結、選舉舞弊、性別及宗教歧視等落後國家，身兼導演和編劇的狄夫柏圖難道不怕被蓋上「辱印」標籤嗎？

靈感源自宗教

狄夫柏圖受訪時稱，本片創作靈感源自印度宗教的「神猴」哈努曼，祂象徵智慧、力量和自由，因此波比戴上猴子面具參加地下拳賽，除了致敬亦有象徵意義；另一方面，波比刺殺局長失敗後，負傷下遭圍捕，幸獲寺院負責人收留，牆上出現印度三大神祇之一濕婆雕像，代表重生力量，暗示波比奮發練功，終可報仇雪恨，雖然饒有深意，但對海外觀眾來說，頻繁出現宗教符號，或有販賣獵奇色彩之嫌。

上映日期：6月20日