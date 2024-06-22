蘇雅琳首聲演動畫上癮 阿正盼魏浚笙管接送

【明報專訊】聲演動畫電影《玩轉腦朋友2》的王菀之、黃正宜（阿正）、麗英、張蔓姿及COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）昨日現身主題樂園的夏日主題活動，除王菀之外，眾人登上噴水花車出巡，向賓客噴水消暑。

首次為動畫電影配音、聲演「阿樂」的Ivy So表示事前有點緊張，因首集「阿樂」角色由前輩林二汶聲演，經導師指導下，終放下緊張心情，反而覺得好好玩，並配上癮，她說：「最難配是笑聲，因配音室燈光陰暗，笑時覺得自己像大魔王，由於對白多，一句要配三四次，所以配了4天。」阿正雖是電台DJ，亦覺得配音有難度，跟平日錄廣告或旁述不同，「聲音要有情緒，還要對口形，最緊張是面試，因為很多人，不一定被揀中，面試時都有配『阿樂』角色，但太高音不適合我，最終選中我聲演『阿焦』，這角色似我，說話急速又沙聲」。

Ivy So透露三度考車牌終成功，因為考棍波車，頭兩次「肥佬」，被家人和沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）取笑，會考慮買車，喜歡四驅車。阿正也考車牌，「原本不打算考 ，但最近call車運欠佳，差點發生交通意外，覺得條命掌握在自己手中較好」。她笑言最好獲魏浚笙（Jeffrey）管接送。

記者：柯美

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