【開箱】《致命旅途2》 女警為型男「浴血黑幫」

【明報專訊】《格雷的五十道色戒》男星占美多倫（Jamie Dornan）參演BBC有份製作的迷你劇《致命旅途》（The Tourist），2022年首播，講述在澳洲偏遠地方車禍後失憶的男子，如何尋回真實身分，爛番茄網站專業評論給予97%佳績；第2季今年初在BBC One首播，續獲爛番茄專業評論96%好評，香港觀眾可透過NowTV的BBC First頻道點播。

男主角愛爾蘭被綁架

《致命旅途》首季尾聲，講述丹妮爾麥當奴（Danielle Macdonald）飾演的女警Helen，給占美多倫扮演失憶型男Elliot第二次機會；來到第2季開首，Helen不再是警察，跟Elliot從澳洲飛到愛爾蘭，因後者收到署名Tommy的信件，聲稱知道其過去。可是Elliot抵達不久即被綁架，Helen報警，並在警署遇見聲稱是Elliot母親的Niamh，當Helen給後者看Elliot被綁位置的照片後，Niamh一言不發離開；Helen尾隨，發現Niamh以利器捅死一名男子。Helen通知警長Ruairi，他來到後已不見該男屍。Elliot則被囚禁在密封環境，其中一男一女似乎十分痛恨他，《致》劇第2季會揭開其真實身分嗎？

上季懸疑緊湊，因為透過失憶的Elliot，製造了很多懸念，譬如他牽涉販毒，卻毫無印象，完全不清楚自己是怎樣的人，既迷惘但又不失同情心，偶有暴力一面。女警Helen本有未婚夫Ethan，卻對Elliot由憐生愛。上述3人繼續演出第2季之外，上季經常出現在Elliot夢境的Lena，劇集尾聲揭發她曾被Elliot強迫販毒，更遭受他虐待，亦會在第2季亮相。

《柏捷頓家族：名門韻事3》選了較為豐滿的妮歌拉葛蘭（Nicola Coughlan）擔正女主角，在《致命旅途》扮演Helen的丹妮爾麥當奴，同樣十分圓潤，而且比起上季，今次佔戲更重；譬如第5集講述她中槍昏迷後，出現不同夢境，更完全是個人表演。看來體型上較有「分量」的女演員，未來或會成為潮流。

上季被評爛尾

若論緊張程度，今季卻稍遜，雖然Helen誤闖警長Ruairi住所的地下室，發現對方私藏太太屍體，因而遭Ruairi禁錮，拍出了一點像史提芬京（Stephen King）小說改編的驚慄感覺；Elliot被仇家McDonnell家族的Frank與Orla兄妹綁架，困在孤島，他最後掙脫逃生，算是較為刺激段落；跟Frank的兒子Fergal結下友情，更埋下父子緣分的伏筆。整體而言，無論劇本架構及動作戲的緊湊程度，均難跟上季相比。證明首季受歡迎，若不縝密構思續集劇本，效果始終難言理想。事實上《致》劇上季結局，已有粉絲批評爛尾。

《致命旅途》監製兼編劇哈利和積威廉斯兄弟（Harry and Jack Williams），曾製作大獲好評的《邋遢女郎》，亦是《失蹤》（The Missing）和《誰在說謊》（Liar）等英劇的編劇，不過似乎未能把佳績延續到《致》劇第2季。譬如把不甘心甩拖的Ethan帶來第2季，講述他飛到愛爾蘭，想跟Helen「箍煲」，旅途中遇上Lena。Ethan的出現就是插科打諢，帶出笑點，不管救了Elliot抑或後來跟Ruairi一見如故成為好友，都跟整體恩怨情仇的氣氛不太搭調。尤其第2季的主線是Elliot真實身分揭盅；他原名Eugene，來自愛爾蘭黑幫家族Cassidy，跟McDonnell家本是世仇，打打殺殺數十年，可是最後化解兩幫人仇怨的原因，卻有點令人失笑，相信故事也應到此為止。