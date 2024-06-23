入行20年首獲爸爸認同 梁靖琪︰感動到想喊

梁靖琪自爆一度不敢接拍《家族榮耀之繼承者》，因好驚被人鬧。（資料圖片）

【明報專訊】梁靖琪入行20年，最初以女團「女生宿舍」成員身分闖樂壇，後來轉投無綫拍劇，因父母梁家樹、蕭笑鳴當年是電視台高層，被指靠父蔭。她最近憑主演劇集《家族榮耀之繼承者》首次獲觀眾及爸爸認同，甚為感動。

梁靖琪接受商台《星光背後》訪問，稱入行後面對負評居多，甚少受到稱讚，更哽咽說本來不敢接這個不討好角色，因她形象已不討好，好驚被人鬧。當她收到爸爸傳來讚她的評論，還加了「叻叻」的emoji，感動到想喊。

曾轉行任健身教練婚禮統籌

梁靖琪當年不理父母勸阻入行，父母早告知她會因其家庭背景面對不少壓力，「女生宿舍」出道兩年便解散；2006年入電視台拍劇，一開始時，是非較當歌手時更多。2016年後沒再為無綫拍劇，曾任健身教練、婚禮統籌及開設公關公司，是為了生活及聽從父母意見，「那時拍劇拍到中段，俾人鬧埋父母，好不開心，覺得為乜呢？𠵱家我有仔女就明白，最辛苦是父母，終於明白點解他們叫我放棄拍劇」。近年重投幕前拍劇，全因演戲是她夢想。

感情方面，梁靖琪首段婚姻只維持兩年多，指當時太心急，未夠了解對方就結婚，之後發現大家方向不一致，很快分開。離婚數年，她透過朋友認識現任丈夫施雋賢，慢慢約會發現好夾，就決定一齊，拍拖兩年於2019年結婚。

娛樂組