姜濤拒評陳瑞輝感情風波 籲留空間 花姐否認「唔食燒雞」有弦外之音

【明報專訊】姜濤前日清晨從巴黎返港，昨日以慈善大使身分到馬場出席愛心馬拉松起步禮，同場有林海峰、少爺占、當奴、森美及小儀等，約6000參加者中不少是姜糖（粉絲暱稱）。姜濤在烈日下穿短袖衫配深色長褲，熱到大汗淋漓、上衣濕透，不時用手撥涼。對於MIRROR隊友陳瑞輝（Frankie / 皮皮 ）與圈外女友Christy的感情風波，姜濤有關心，希望大家給予對方空間。同場經理人黃慧君（花姐）否認借燒雞照教導Frankie，相信對方懂得處理。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

姜濤由花姐陪同受訪，表示已習慣在炎熱天氣工作，慶幸未熱到暈低，提醒大家要多飲水以免中暑。他從巴黎返港後未受時差影響，由於行程緊密，未有時間瘋狂購物，但與隊友盧瀚霆（Anson Lo）爭取機會約黃偉文飯敘，由他們夾份找數，傾得好開心。有指他們的粉絲追到法國，在品牌活動場外擺櫈仔霸位，出現「櫈龍」，並大聲叫兩人名字，行為令當地人側目。姜濤說：「那裏有好多不同人的粉絲，沒有留意是我還是Anson Lo粉絲，當時專心欣賞時裝騷，還留意不同設施，是我人生第一次，特別開心。」

不清楚AK喜歡撩女仔

Frankie圈外女友Christy連日被網民爆昔日黑歷史，指她曾自爆感情生活混亂，疑是第三者介入Frankie與前度Hei的戀情，又拉江生（AK）落水，形容自己周旋在AK和Frankie之間，更暗示AK和沈殷怡曾有地下情，惹粉絲不滿。姜濤有留意報道，認為別人感情或私人事不便評論。問到Frankie有否帶女友跟他們見面？姜濤說印象中沒有，也不認識Christy。事件牽涉AK與Frankie，他不擔心影響隊友感情。有說AK喜歡撩女仔，姜濤說不清楚，並扯開話題避談，稱隊友間專注討論自己音樂或表演，排舞時專心，少傾其他事。他說大家私下有聯絡，但最好留空間給他們。會否祝福Frankie？他重申感情事留空間給對方。

將來會否公開戀情睇另一半

被問到拍拖會否公開？姜濤稱未考慮，因未發生的事未想太多，「我會尊重對方意願，我是藝人，作為公眾人物有一定壓力。不是怕公開戀情會惹粉絲不開心，而是大家鍾意的是我音樂，私人事相信不會影響太多」。隊友邱士縉（Stanley）爆他缺乏安全感及有少許社恐，他承認當Stanley是樹窿，在團隊中最常找對方傾心事。Stanley稱結婚不打算請MIRROR做兄弟，怕變高調。姜濤覺得是講笑，希望他開心，送祝福就夠。

花姐信Frankie能處理

花姐日前在社交網上載全隻燒雞相，留言：「好食，但難handle，我嘅性格會選擇唔食。」被網民解讀她為Frankie感情事發聲，有讚花姐言簡意賅，似暗示希望Frankie能懸崖勒馬。

花姐被問帖文是否有弦外之音，她解釋道：「我經常同MIRROR成員討論吃東西感受，那日綵排在推薦下買燒雞吃，但我雙手患濕疹，又沒有膠手套，跟對方說：『好食，但我處理唔到，我咬兩啖算。』（是否教成員處理感情事？）這個要智者先做到，我不是。我沒特別意思，純粹講到隻雞好難handle，大家可能不相信，但的確是我當時所說。大家都對我的帖文有反應，那個隊員對我說︰『花姐，你瀨嘢喇！』姜濤一落機也傳信息給我『花姐，你個story點呀？』我覺得大家不要想太多，Frankie那麼大個人，給他空間去處理。我有慰問Frankie，相信他能處理到。我也希望姜濤早一點拍拖。」花姐說完即問姜濤有否心儀對象？姜濤笑說︰「就是你囉！」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com