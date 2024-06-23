被惡意中傷懶得反擊 顏米羔申資助獲批 自導自演恐怖片

【明報專訊】唱歌時眉頭緊皺、眼神流露一團火是顏米羔個人特色，加上紮實唱功，早前在無綫歌唱比賽節目《中年好聲音2》贏得季軍。他最初用真名「顏金達」參加海選面試，後來覺得用藝名顏米羔較親切，「讀小四時，家姐幫我改英文名Michael，因為嫌普通，於是寫成Mic-Go，中文名就跟住寫米羔，用羔羊個羔，感覺好似善良啲，便一直沿用至今，反而有人誤以為金達才是我藝名」。

夢想出歌開個唱拍劇

曾任職電影導演、婚禮和演唱會海報攝影師，以及保險理財顧問，顏米羔賽後簽約無綫成為歌手，認為從幕後轉到幕前分別不大，「做導演時，我經常親自為演員示範，同時又喜歡唱歌，有人覺得我唱歌時似在做戲，就是想讓大家聯想到更多畫面。多年以來，我夢想有屬於自己的歌曲、開個人演唱會，如果有機會拍劇也可以一試」。堅持行創作路的顏米羔認為做導演需要跟其他人多方面配合，由籌備、製作到完成，過程較漫長；歌手則可以較自我和直接。他興奮表示之前向「電影發展基金」申請資助已獲批，正籌備一部恐怖片，將會執導兼演出。他透露中學時參與校內的舞台劇演出，之後成為導演，對演戲有更多了解，所以不擔心挑戰演技。

43歲顏米羔稱Beyond金曲《海闊天空》是他心聲，因自覺有種使命感，很想用自己力量去感染人，即使生活遇到大小困難，或受很多環境因素限制，都要帶着笑容勇敢面對。

一定無譚輝智咁可愛

顏米羔說在《中年2》比賽期間，外界對某些參賽者作出跟唱歌無關的惡意中傷，他是過來人，所以感同身受，「我有看過網民對我的負評，當然總有少少影響到情緒，如果直接批評、鬧我都無問題，最反感是煽動其他人一齊去憎恨我，這就不好。看完負評唯有深呼吸，懶得反擊，可能自己個樣生得不好，予人囂張的錯覺，最重要一定無譚輝智咁可愛啦！」

談到感情事，顏米羔表示目前單身，2022年底正式離婚，雙方和平分手，「我們由中學開始拍拖到結婚，一起經歷很好，可能一齊時間太耐，已失去那種感覺。自知有藝術家脾氣，對掙錢沒有好高要求，40歲人才懂得現實，要為自己未來生活做定保障。記得初任職保險理財顧問，遭一些所謂朋友嘲諷導演撈唔掂，要走去做保險」。

學習同金錢做「朋友」

顏米羔稱當導演不是為掙錢，是人生夢想，但實現夢想前，必先要面對生活問題，所以現在不會放棄任何搵錢機會，抱着有job接job心態，無論是導演、攝影師、演員或歌手，任何範疇都不介意分身應付，笑言要學習同金錢做「朋友」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵