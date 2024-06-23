《齮齕人生2》加強陣容 邀奧斯卡艾薩嘉莉慕萊根參演

【明報專訊】去年4月在影視串流平台上架的美劇《齮齕人生》（Beef），由韓裔導演李成真創作，《農情家園》連尚燁（Steven Yeun）伙拍棟篤笑藝人黃艾莉（Ali Wong）主演；講述一男一女為了駕車問題起爭執，雙方互看不順眼，並愈鬥愈起勁，各出卑鄙招數，令情况一發不可收拾，橫掃艾美及金球獎的最佳劇集和男女主角等殊榮，隨即宣布開拍第2季，據悉是全新故事，並會加強陣容，除早前宣布《五月的你，十二月的她》查理斯梅頓（Charles Melton）和《美帝崩裂》佳莉施班尼（Cailee Spaeny）參演外，最近亦力邀《星球大戰：原力覺醒》奧斯卡艾薩（Oscar Isaac）與《大師級愛情》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）加盟。美媒報道，第2季的故事將牽涉兩對夫婦；早前有消息指《斷背山》積基倫荷（Jake Gyllenhaal）跟《孤星淚》安妮夏菲維（Anne Hathaway）會參演，最後未能成事。

另外，《阿甘正傳》今年上映30周年，該片金像導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）將會伙拍《阿》片男女主角湯漢斯（Tom Hanks）與羅冰活麗（Robin Wright）拍攝新片《Here》，後者改編自繪本小說，預計11月中上映。