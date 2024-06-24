炎明熹缺席奪十優 李幸倪女歌手大贏家 張天賦橫掃5獎冧莊最優秀男歌手

【明報專訊】港台主辦《第45屆十大中文金曲》音樂盛典昨晚於九展舉行，張天賦繼去年獲4獎後，今年更橫掃5獎再度成為大贏家。女歌手以李幸倪獲3獎成績最佳。MIRROR全員缺席食白果，傳拒續約被無綫雪藏的炎明熹未有現身，仍獲優秀流行歌手大獎（十優歌手）。多名得獎歌手包括張敬軒、江海迦、魏浚笙及陳柏宇均缺席。

記者：鍾一虹、林蘊兒

攝影：鍾偉茵

大贏家張天賦（MC）冧莊最優秀流行歌手大獎（男歌手）及優秀流行歌手大獎，並憑《世一》獲全球華人至尊金曲獎及十大中文金曲獎，又憑《This is MC》獲最佳中文唱片獎（男歌手）。

MC多謝自己捱過難關

MC發表感言說︰「多謝一路上畀肯定我嘅每一位，什麼人都好，亦都要多謝爹哋媽咪，多謝自己！我細個曾經好無自信，每一個難關，除咗有身邊嘅貴人幫忙外，自己都捱咗好多，多謝自己！多謝每一個鍾意我嘅觀眾、樂迷！多謝Jay Fung（馮允謙）幫我作呢首歌及填詞黃偉文。《世一》真係愈嚟愈世一，多謝你哋，我會繼續努力！」

馮允謙Dear Jane各奪3獎

李幸倪（Gin Lee）是女歌手大贏家，奪得最優秀流行歌手大獎（女歌手）及優秀流行歌手大獎，歌曲《企好》獲十大中文金曲獎。其他獲3獎有馮允謙及樂隊Dear Jane；馮允謙獎項包括CASH最佳創作歌手獎金獎、優秀流行歌手大獎及憑歌曲《給你幸福 所以幸福》獲十大中文金曲獎，他表示早於2013年已獲港台第2台邀請創作歌曲，十分感謝電台支持，亦感激歌迷支持，「我不會說話，性格內向，多謝歌迷喜歡我的歌曲！」Dear Jane奪最佳樂隊 / 組合獎金獎、專輯《X》獲最佳中文唱片獎（樂隊/組合），以及憑《為何嚴重到這樣》奪十大中文金曲獎，他們稱開心製作的專輯得到認可，希望樂迷繼續購買唱片，不想將來有一天，唱片只能在博物館內出現。

炎明熹（Gigi）傳遭無綫雪藏不獲安排出席頒獎禮，她奪優秀流行歌手大獎，司儀在台上稱Gigi因事未能出席，稍後會補頒獎項給她。同奪優秀流行歌手大獎的陳柏宇也缺席。前晚參與《拉闊音樂會》的魏浚笙（Jeffrey）獲兩獎亦未有露面。

ViuTV藝人獨Sica得獎

跟Gigi同是《聲夢傳奇》出身的詹天文與林智樂分別奪得最有前途新人獎銀獎及銅獎；金獎得主是ViuTV藝人何洛瑤（Sica）。MIRROR、ERROR、COLLAR未有出席，全沒有獎。憑《隱形遊樂場》奪十大中文金曲獎的張敬軒未有到場，預先拍攝得獎感言片段，表示今年會繼續做更多好作品。女團Lolly Talk與Beanies分別獲最佳樂隊 / 組合獎銀獎及銅獎。早前宣布離巢無綫的菊梓喬憑專輯《隨意瞞》奪最佳中文唱片獎（女歌手）。

周吉佩相隔16年再參與

周吉佩獲頒最佳進步獎銀獎，領獎時說︰「對上一次個人身分參加《十大中文金曲》是2008年，相隔16年，好開心有機會再上這個台，仲攞到一個咁好嘅獎，多謝太太照顧一對小朋友，多謝大家。」大會邀請韓國性感女神DJ Soda、樂隊Supper Moment及內地女團SING擔任表演嘉賓，由香港同人管弦樂團打頭陣，演奏多首經典動漫歌曲，部分演出者以動漫人物裝扮配合主題，為頒獎禮揭開序幕。對於傳有頒發金針獎及致敬環節，大會公關重申從沒有公布有此安排。

（第45屆十大中文金曲音樂盛典）