魏浚笙騷肌跳唱 「公主抱」邱彥筒 呂爵安笑花姐燒雞論 信陳瑞輝AK冇芥蒂

【明報專訊】呂爵安、陳凱詠、魏浚笙與邱彥筒前晚於亞博演出《拉闊音樂會》，4人施展渾身解數連場勁歌熱舞，魏浚笙穿西裝外套真空騷胸肌，與呂爵安模仿古天樂和黎明跳唱《今期流行》和《眼睛想旅行》，掀起高潮。魏浚笙談感受時哽咽說沒想過可演出《拉闊》騷。呂爵安對MIRROR隊友陳瑞輝（Frankie）感情瓜葛，唉聲說別人的事不知道，交給對方處理，相信Frankie與江𤒹生（AK）是好朋友，見面不會尷尬。談到經理人花姐（黃慧君）的「燒雞論」，呂爵安忍不住爆笑，自認「罪魁禍首」，相信花姐帖文非別有用心。

記者：柯美

攝影：劉永銳

呂爵安（Edan）、陳凱詠（Jace）、魏浚笙（Jeffrey）和邱彥筒（Marf ）跳唱揭序幕，Jeffrey接着換黑色西裝，真空上陣曬胸肌，觀眾大嗌除衫，他說：「無腹肌呀！」獻唱《傢俬》時走音，他為失準搖頭，然後與Marf拖手合唱國語歌《致姍姍來遲的你》；Edan彈鋼琴登場，與Jeffrey合唱《一表人才》再跳唱。Jace性感現身扭腰唱《百妖夜行的修行》，Marf唱《TXT or CALL》時，Jeffery現身伴舞兼震胸，還「公主抱」Marf。

Jeffrey取笑Jace年紀大

Jeffrey與Edan戴上太陽眼鏡學郭富城跳唱《唱這歌》，擺招牌單腳踢腿甫士，腳震震企不穩；接着再模仿古天樂與黎明唱《今期流行》和《眼睛想旅行》，掀起高潮。音樂會尾聲4人合唱Jace的《I Wish》和Jeffrey的《我的世界地圖》。Edan說他們第一次做《拉闊》，Jeffrey首次上那麼大舞台，對4人來說一點都不簡單，「好難得可以玩那麼多東西，時間緊絀，大家都好忙，做到想做的表演已好滿意和開心，希望大家睇到我們的青春火花」。他提到今次演唱會主題是青春，問觀眾有否感受到青春氣息，「因為我哋年紀輕少少，除咗呢邊」。然後望向30歲的Jace，場面搞笑。Jeffrey續說：「青春是生活態度和睇法，相信自己50歲都青春，有團火和拼勁。」他說到眼紅紅想喊，哽咽說沒想過可以站上《拉闊》舞台。Marf表示玩得很開心，嫌不夠喉，希望未來有更多合作機會。

完騷後Jace亦說一場不夠喉，「大家排練時間很短，演出很快結束，未來希望有更多合作」。Jeffrey一展舞技，獲3拍檔大讚跳得好睇，Edan稱Jeffrey不擅長跳舞，非常勤力練習，去巴黎出席時裝周亦不停練，短時間有這成績不簡單，回想自己第一次踏上舞台驚到傻。

Marf獲男友母親捧場

Jeffrey滿意自己跳舞表現，提到台上談感受眼泛淚光，他笑言是有痰，「真的感動，跳舞真的不簡單，大家排舞的時間不多，我已盡力。在巴黎時有空在酒店房練習，滿腦子都是舞步，很大壓力，個心好慌」。Marf透露男友林家熙（Locker）、媽媽、契爺和契媽有來捧場，開騷前在後台影相，否認Locker見家長，稱之前已見過面。

Edan籲給Frankie空間

Edan隊友Frankie的感情事近日備受關注，Edan唉聲說：「人哋嘅事我唔知情，交番畀佢哋，外人嘅我唔清楚，畀唔到資訊大家，畀啲空間佢哋慢慢處理吓。」傳有新證據指Frankie曾一腳踏兩船？他說：「係咩？我唔知，未細睇，唔知係咪真係咁樣，唔方便代答，我又唔知情，又唔係佢最親密嘅人，唔方便回應，畀啲時間佢慢慢處理。」會否擔心Frankie和AK同場會尷尬？Edan說：「要問佢哋，我又唔擔心，佢哋係好朋友，我覺得應該唔會。」

套用花姐留言回答問題

經理人花姐上載完整燒雞相，留言「好食，但難handle，我嘅性格會選擇唔食」。被指藉照片「點醒」Frankie，花姐否認並解釋因一名MIRROR成員綵排《拉闊》時請她吃，花姐口中的MIRROR成員正是Edan。Edan被問到花姐的燒雞相時忍不住爆笑，套用花姐留言說︰「呢一條係好嘅問題，但有啲難handle，以我性格係會選擇唔答。」之後他稱成件事好搞笑，「我減肥只食肉，提議食常吃的燒雞店，當見大家談論花姐帖文時，我真的笑了出聲，在這個時間……真係。我知道她不是特登，我很清楚知道這件事。有些人經常叫我們小心點，她都要小心點囉，真是天意」。

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