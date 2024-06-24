暫列2024美國最高收電影 《玩轉腦朋友2》蟬聯票房冠軍

【明報專訊】彼思動畫《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）本月14日在美國開畫，上周五（21）雖然有新一輪新片上映，但《玩》片聲勢依然，單日收3050萬美元，蟬聯美國票房冠軍之外，累計衝破2.85億美元大關，力壓《沙丘瀚戰：第二章》，暫列美國今年票房冠軍，而且以8天時間便佔今年全球最高票房第4位，要取代位列冠軍的《沙》片指日可待。

《玩轉腦朋友2》講述韋莉已經13歲，阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎等5名「腦朋友」本來把她的大腦總部打理得井井有條，豈料清拆大隊突然到來大裝修，以便迎接全新「腦朋友」阿焦進駐大腦總部；其後新「腦友」：阿羨、阿厭、阿尷陸續出現，大腦總部勢必翻天覆地。

《玩轉腦朋友2》本月14日在美國上映，除了開畫立即登頂，首周末進帳1.55億美元（約12億港元），亦遠超預期。上周五踏入第2周，單日仍高收3050萬美元；業界估計《玩》片第2個周末有機會收近1億美元，若成真《玩》片將超越《超級瑪利歐兄弟大電影》，成為史上第2周末最高票房動畫，若把其他類型計算在內，《玩》片亦會是歷來第2周最佳成績第7位。事實上《玩》片以8日時間在美國累收2.85億美元，已超越今年3月月開畫的《沙丘瀚戰：第二章》，成為美國今年最高收的電影。

雖然《玩轉腦朋友2》已在歐美及亞洲等不少地區開畫，但香港要等到7月11日才上映，日本、荷蘭、瑞典等亦會下月開畫，《玩》片全球累收5.12億美元，暫列今年最高收電影殿軍位置，距離冠軍《沙丘瀚戰：第二章》7.1億美元票房，不足兩億美元，而且上映時間尚短，登頂指日可待；位列亞季軍則分別是5.67億美元《哥斯拉x 金剛：新帝國》及5.43億美元的《功夫熊貓4》，《玩》片要超越此兩片難度不大。

另一方面，上周五美國有兩部新片上映，分別是《爛泥》謝夫尼高斯（Jeff Nichols）執導的《The Bikeriders》，後者由《毒魔》湯哈迪（Tom Hardy）、《行屍》諾文雷迪斯（Norman Reedus）、《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）及《獨行殺姬》祖迪高瑪（Jodie Comer）主演，講述一個鐵騎俱樂部成員的情誼。開畫日收406萬美元，僅次《重案夢幻重組再重組》，位列季軍。另一新片《The Exorcism》由金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）主演，講述一名演員拍攝恐怖片期間在片場失控，其女兒懷疑他是否又沾上毒癮，還是某種超自然力量在作祟。單日收94.3萬美元，位列第6，成績未如理想。