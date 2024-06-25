大贏家張天賦冧莊增壓力 李幸倪有好成績恨加人工簽長約

【明報專訊】張天賦（MC）於前晚港台《第45屆十大中文金曲》連奪5個大獎，成大贏家，表示很開心，但正如其歌曲《世一》歌詞「被封榜首，很難負荷」，「多了知名度等於以後音樂路上要更加努力，不過剛才台上獻唱得獎歌《花海》時，不太滿意自己表現，有少少失誤，希望未來做得更加好，對得住攞過嘅獎」。他冧莊最優秀流行男歌手大獎與全球華人至尊金曲獎，承認很興奮，但對未來壓力增多，外界會因這些獎對他有更大期望。

MC、洪嘉豪與Dear Jane代表華納唱片攞獎最多，洪嘉豪認為所有歌手都竭盡所能，盡力做歌未必得到每名觀眾喜歡，所以他能攞到一首金曲獎，得到各界認同，增加信心。問洪嘉豪是否要急起直追，明年要似MC攞更多獎？他說：「佢『被封榜首，很難負荷』，我未封到榜首都很難負荷，都會努力，其實冇話有獎就代表一切。」

李盼跟大師兄謝霆鋒合作

李幸倪（Gin Lee）共奪3個大獎成女歌手大贏家，加入英皇後連續兩年有好成績，自覺肩負責任，堅持繼續做專業歌手本分，算是對公司和同事有所交代。她透露為新歌拍MV做準備，一直恨邀請靚仔幫手，心目中已有人選，「一陣找MC傾傾，亦很想和馮允謙合作，同公司想跟大師兄謝霆鋒有音樂上合作。不過如果他開戲，都希望有機會參與，要我拍動作片都可以，因為上一次拍MV試過吊威也，有少許經驗，訓練我打功夫都可以」。

問會否置業獎勵自己，Gin Lee說：「正在儲錢，一直有留意樓市，可以再等多陣看定情况先，現在努力工作儲彈藥。」她希望老闆識做加人工，賣口乖讚英皇是好公司，就算要加簽長約也沒問題。

馮允謙為表現失準不開心

馮允謙同獲3獎，但為前晚演出感到不開心，「每次演出都想做到最好，可是當上台唱歌時，有少少失準，耳機出現小問題，自己的狀態也不好，身體有些不適。但是不能當藉口，都怪自己做得不夠好」。

周吉佩獲最佳進步獎銀獎，是自2008年獲新人獎以來，相隔16年再獲個人獎，他表示非常開心，領獎後趕回麥花臣場館演出「中一生」第二場演唱會，決定攬住獎項上台演唱，跟樂迷分享喜悅。

Windy錯愕開騷冇Gigi

詹天文（Windy）和林智樂分別獲最有前途新人銀獎及銅獎，提到炎明熹（Gigi）獲優秀流行歌手大獎，但缺席，傳因不續約無綫有關？Windy說不會跟Gigi傾合約問題，每個人合約年期各有長短，都是秘密。

Windy透露7月跟姚焯菲和鍾柔美於麥花臣開騷，獨欠Gigi，承認對方不參演感錯愕，「如果三缺一就不是After Class，我們3個人合作開演唱會，盡量做好個人表現就可以」。林智樂稱相信Gigi有事在身，但也有關注頒獎禮，「佢知我獲獎，有即時傳短訊恭喜」。

記者：林蘊兒、鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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