甩拖後首公開亮相 王灝兒獻唱「出貓」公開道歉

【明報專訊】王灝兒（JW）早前公布與男友葉韋彤結束6年情，回復單身，甩拖後首度公開亮相，前晚出席《第45屆十大中文金曲》音樂盛典，獲優秀流行歌手大獎。JW稱今年1月分手，當時沒有向外公布，事隔差不多半年，已收拾好心情繼續工作，除演出音樂劇，又會到廣州開騷，很充實。

跟前度再見亦是朋友

對於網民批評JW只能與破產舊愛共富貴，不能共患難，她聞言即解釋：「得得得，我完全聽到外界的批評，不是所有人都會明白，只要身邊家人、朋友知我性格就夠。做得這一行，已經預會有好多聲音，我和前度是和平分手，大家仍有傾偈聯絡」。

談到JW跟葉韋彤分手後，榮升業主又去雪卵，她表示所做的全是為自己出發，想當是突破，強調無論單身與否，雪卵只想為自己買個保險。被問到是否準備好迎接新戀情？JW說：「Have fun with life，人生就是這樣，我會勤力工作，以後再拍拖會低調，被你們嚇親。」談到和緋聞男友朱敏瀚關係？她強調：「從來都只是朋友，應該沒有發展機會，我現在好享受單身生活。」

JW前晚領獎後，演繹自己歌《13歲的天堂》，有觀眾留意到她邊唱邊不停「睇掌」，兩分鐘內睇近7次，原來她將歌詞寫在手掌「出貓」，轟她不夠專業。JW在社交網「自首」，影相展示手中貓紙，公開道歉表示感內疚，並解釋這個月腦袋記了無限歌曲，承諾下次表演一定背好歌詞。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵